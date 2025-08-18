Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли 12-летнего мальчика, который повредил трахею об гвоздь, когда перелезал через забор. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
«Неудачное приключение закончилось благополучно: хирурги ЧОДКБ спасли подростка с разрывом трахеи Пытаясь перелезть через забор, мальчик случайно зацепился за гвоздь и серьезно повредил трахею», — сообщила пресс-служба больницы в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Несмотря на шок, мальчик не растерялся и сразу позвонил маме. Она вызвала скорую помощь. Мальчик руками зажимал горло, а когда убирал руки, из раны свистел воздух. Состояние пострадавшего резко ухудшалось.
Врачи провели срочную бронхоскопию, которая подтвердила разрыв передней стенки трахеи. В связи с редким характером повреждения в больницу срочно вызвали опытного ЛОР-врача Михаила Ангеловича, который тут же приехал, чтобы помочь. Врачи-хирурги успешно ушили дефект трахеи. Мальчик провел четыре дня в реанимации. После контрольной бронхоскопии, которого подтвердила, что с ребенком все в порядке, его выписали домой.
Врачи ЧОДКБ ранее спасли ребенка, получившего тяжелые травмы после падения с трехметровой высоты в одном из батутных центров города. За жизнь пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги.
