В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов сцепился с вором в законе

В ходе судебного разбирательства над екатеринбургским криминальным авторитетом Марселем Гасановым, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, вскрылись новые подробности. По словам засекреченного свидетеля, у Гасанова якобы был конфликт с вором в законе Гией Свердловским (Георгий Акоев), передает корреспондент URA.RU.
«До Гасанова „смотрящим“ за Свердловской областью был Солома (авторитет Владимир Соломенников — прим. ред.). Об их взаимоотношениях мне неизвестно. Сейчас Солома отошел от дел. Еще есть вор в законе Гия Свердловский. У него с Гасановым, по слухам, был конфликт, его результат мне неизвестен», — сказал свидетель.
Гасанов считает, что свидетель оговаривает его. «В сентябре 2024 года я узнал, что он получил статус „смотрящего“ за областью. Его назначил вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) в Москве. Об этом мне стало известно при личной встрече с Гасановым, был, так называемый, „прогон“. Было разъяснено, что он является „смотрящим“. Он собирал деньги с коммерсантов, пополнял „общак“, поддерживал [„воровские“] традиции. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению, Шакро отвозил, посылал и в колонии осужденным деньги», — рассказал свидетель.
По его словам, однажды Марсель якобы помог одному арестанту, который находился в следственном изоляторе. Подсудимый отрицает это: «Назови хоть одно преступление? Ты что, скрываешь преступления? Я хочу понести наказание за них. Вы не хотите признаться, что вас попросили дать показания?».
«Я показания дал честно. У Гасанова есть помощники и в Екатеринбурге, и в Свердловской области. Я с ними не знаком. Знаю, что Фартовый (авторитет Александр Дисков — прим. ред.) в кругу Гасанова есть», — закончил отвечать на вопросы свидетель.
О задержании Гасанова стало известно 11 февраля. Тогда силовики провели обыски у него дома, где нашли охолощенный автомат. Позже Марселю вменили статью о занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ), суд отправил его в следственный изолятор. Уже там он заработал еще две уголовки. Гасанова обвинили в оскорблении сотрудника учреждения и угрозах. Он свою вину отрицает.
