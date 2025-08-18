В Свердловском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Марселя Гасанова, которого силовики считают смотрящим за регионом. В суд пришла его мама, которая не смогла сдержать слов, передает корреспондент URA.RU.
«Передачку получил? [В понедельник]. Завтра тоже получишь», — обратилась мама к Гасанову и разрыдалась.
О задержании Гасанова стало известно 11 февраля. Тогда силовики провели обыски у него дома, где нашли охолощенный автомат. Позже Марселю вменили статью о занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ), суд отправил его в следственный изолятор. Уже там он заработал еще две уголовки. Гасанова обвинили в оскорблении сотрудника учреждения и угрозах. Он свою вину отрицает.
