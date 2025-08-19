В Челябинске возле дома №69 по улице Линейной пенсионер на «Ладе Калине» насмерть переехал мужчину. На месте работают сотрудники ГАИ, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Калина“, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.
На месте выезжал врио начальника отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Олег Жиляев. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!