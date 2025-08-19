В Челябинске 78-летний пенсионер насмерть переехал пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе
Водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе Фото:

В Челябинске возле дома №69 по улице Линейной пенсионер на «Ладе Калине» насмерть переехал мужчину. На месте работают сотрудники ГАИ, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Калина“, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.

На месте выезжал врио начальника отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Олег Жиляев. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске возле дома №69 по улице Линейной пенсионер на «Ладе Калине» насмерть переехал мужчину. На месте работают сотрудники ГАИ, сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Лада Калина“, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. На месте выезжал врио начальника отдела госавтоинспекции УМВД по Челябинску Олег Жиляев. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...