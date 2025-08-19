Магнитогорск вновь примет этап Гран-при России по фигурному катанию

В Магнитогорске (Челябинская область) с 22 по 26 октября пройдут юниорские соревнования и этап Гран-при России «Звезды Магнитки». Как сообщает пресс-служба мэрии города, это уже третий раз, когда турнир такого уровня принимает ледовая арена «Металлург».
«Лучшие фигуристы страны и перспективные юниоры в третий раз выйдут под своды хоккейной арены „Металлург“. Турнир начнется с прокатов юниоров, которые пройдут с 22 по 23 октября. После этого у поклонников фигурного катания будет возможность увидеть на льду арены лучших российских спортсменов основного состава сборной страны. Соревнования у взрослых спортсменов состоятся с 24 по 26 октября», — отметили в мэрии.
Программа турнира разделена на две части. Фигуристы будут выступать во всех четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, парных программах и танцах на льду. Магнитогорский этап станет первым из пяти в сезоне Гран-при — далее турниры пройдут в Красноярске, Казани, Москве и Омске.
