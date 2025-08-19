Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Школы самостоятельно устанавливают время начала и окончания каникул, что означает, что даты отдыха могут различаться даже в пределах одного города. Тем не менее, многие учреждения следуют рекомендациям Минобразования. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Четвертная система обучения
Учебный год разделен на четыре четверти:
- Первая четверть: с сентября до конца октября
- Вторая четверть: с ноября до Нового года
- Третья четверть: с января до конца марта
- Четвертая четверть: с апреля до конца мая
Расписание каникул
Минобразования РФ рекомендует следующие даты каникул для 2025/2026 учебного года:
- Осенние каникулы: с 25 октября по 2 ноября 2025 года
- Зимние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года
- Весенние каникулы: с 28 марта по 5 апреля 2026 года
- Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2026 года
Ученикам 9-х и 11-х классов окончание учебы будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА). Кроме того, первоклассникам в третьей четверти будут предоставлены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года.
Также школьники будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни, такие как:
- День народного единства (4 ноября)
- День защитника Отечества (23 февраля)
- Международный женский день (8 марта)
- День весны и труда (1 мая)
- День Победы (9 мая)
Продолжительность каникул
Продолжительность каникул и учебного года утверждается Минпросвещения РФ. В учебном году 2025/2026 большинство российских школ продолжат использовать четвертную систему, однако в некоторых регионах сохранится модульный график обучения, основанный на триместрах. Учебные заведения имеют возможность самостоятельно организовывать перерывы.
Согласно распоряжению Минпросвещения, каникулы должны составлять не менее семи дней. В школах с четвертной системой обязательные каникулы будут проходить осенью, зимой и весной. Для первоклассников предусмотрены дополнительные выходные.
