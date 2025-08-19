Утвержден график школьных каникул на 2025-2026 учебный год: когда дети смогут отдохнуть. Инфографика

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каникулы должны длиться не менее семи дней
Каникулы должны длиться не менее семи дней Фото:

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Школы самостоятельно устанавливают время начала и окончания каникул, что означает, что даты отдыха могут различаться даже в пределах одного города. Тем не менее, многие учреждения следуют рекомендациям Минобразования. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Четвертная система обучения

Учебный год разделен на четыре четверти:

  • Первая четверть: с сентября до конца октября
  • Вторая четверть: с ноября до Нового года
  • Третья четверть: с января до конца марта
  • Четвертая четверть: с апреля до конца мая

Расписание каникул

Календарь школьных каникул
Календарь школьных каникул
Фото:

Минобразования РФ рекомендует следующие даты каникул для 2025/2026 учебного года:

  • Осенние каникулы: с 25 октября по 2 ноября 2025 года
  • Зимние каникулы: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года
  • Весенние каникулы: с 28 марта по 5 апреля 2026 года
  • Летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2026 года

Ученикам 9-х и 11-х классов окончание учебы будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА). Кроме того, первоклассникам в третьей четверти будут предоставлены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года.

Также школьники будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни, такие как:

  • День народного единства (4 ноября)
  • День защитника Отечества (23 февраля)
  • Международный женский день (8 марта)
  • День весны и труда (1 мая)
  • День Победы (9 мая)

Продолжительность каникул

Продолжительность каникул и учебного года утверждается Минпросвещения РФ. В учебном году 2025/2026 большинство российских школ продолжат использовать четвертную систему, однако в некоторых регионах сохранится модульный график обучения, основанный на триместрах. Учебные заведения имеют возможность самостоятельно организовывать перерывы.

Согласно распоряжению Минпросвещения, каникулы должны составлять не менее семи дней. В школах с четвертной системой обязательные каникулы будут проходить осенью, зимой и весной. Для первоклассников предусмотрены дополнительные выходные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год. Школы самостоятельно устанавливают время начала и окончания каникул, что означает, что даты отдыха могут различаться даже в пределах одного города. Тем не менее, многие учреждения следуют рекомендациям Минобразования. Подробнее об этом в материале URA.RU. Четвертная система обучения Учебный год разделен на четыре четверти: Расписание каникул Минобразования РФ рекомендует следующие даты каникул для 2025/2026 учебного года: Ученикам 9-х и 11-х классов окончание учебы будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА). Кроме того, первоклассникам в третьей четверти будут предоставлены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года. Также школьники будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни, такие как: Продолжительность каникул Продолжительность каникул и учебного года утверждается Минпросвещения РФ. В учебном году 2025/2026 большинство российских школ продолжат использовать четвертную систему, однако в некоторых регионах сохранится модульный график обучения, основанный на триместрах. Учебные заведения имеют возможность самостоятельно организовывать перерывы. Согласно распоряжению Минпросвещения, каникулы должны составлять не менее семи дней. В школах с четвертной системой обязательные каникулы будут проходить осенью, зимой и весной. Для первоклассников предусмотрены дополнительные выходные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...