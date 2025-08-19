Эксперты из Индии и Турции оценят фильмы пермского кинофестиваля «Флаэртиана»

Фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, объявил состав международного жюри. Оценивать ленты иностранных режиссеров будут, в том числе эксперты из Индии и Турции.
«Председателем международного жюри станет Ништа Джайн — кинорежиссер и сценарист из Индии, лауреат премии Chicken & Egg (2020), член Американской академии кинематографических искусств и наук. Также в жюри международного конкурса вошли Нилай Улусой (Турция) и российские эксперты Татьяна Соболева, Виталий Потемкин, Григорий Головчанский», — сообщается в telegram-канале «Флаэртианы».
Как ранее рассказывало URA.RU, международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в этом году представит 38 фильмов. 13 из них зарубежные — из Египта, Италии, Чили, Ирана и других стран. В национальную конкурсную программу вошли 15 фильмов. Еще 10 картин — работы студентов. «Флаэртиана» пройдет в Перми с 19 по 25 сентября.
