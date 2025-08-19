Эксперты из Индии и Турции оценят фильмы пермского кинофестиваля «Флаэртиана»

Пермский кинофестиваль «Флаэртиана» объявил членов международного жюри
Пермь соберет мастеров документального кино из разных уголков мира
Пермь соберет мастеров документального кино из разных уголков мира

Фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, объявил состав международного жюри. Оценивать ленты иностранных режиссеров будут, в том числе эксперты из Индии и Турции.

«Председателем международного жюри станет Ништа Джайн — кинорежиссер и сценарист из Индии, лауреат премии Chicken & Egg (2020), член Американской академии кинематографических искусств и наук. Также в жюри международного конкурса вошли Нилай Улусой (Турция) и российские эксперты Татьяна Соболева, Виталий Потемкин, Григорий Головчанский», — сообщается в telegram-канале «Флаэртианы».

Как ранее рассказывало URA.RU, международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в этом году представит 38 фильмов. 13 из них зарубежные — из Египта, Италии, Чили, Ирана и других стран. В национальную конкурсную программу вошли 15 фильмов. Еще 10 картин — работы студентов. «Флаэртиана» пройдет в Перми с 19 по 25 сентября.

