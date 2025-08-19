Зеленский подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже идет работа по созданию гарантий безопасности для Украины. Об этом он написал в соцсетях.
«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США [Дональдом Трампом] и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению конфликта и к безопасности Украины, и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Президент Украины также сообщил, что в настоящее время ведется координация действий на уровне глав государств, а также ведется подготовка к предстоящим переговорам и формированию необходимых форматов взаимодействия. Кроме того, он отметил, что советники по вопросам национальной безопасности поддерживают регулярные рабочие контакты.
В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
После встречи Зеленский выдвинул ряд условий, при выполнении которых он готов рассмотреть вариант мирного урегулирования конфликта в стране. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ. В ходе общения с журналистами Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальной передаче территорий России. При этом он впервые допустил возможность начала переговорного процесса без предварительного установления режима прекращения огня, а также проведения выборов на территории Украины.
