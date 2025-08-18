18 августа 2025

Трамп и Зеленский закончили переговоры и отправились к европейским лидерам. Видео

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме завершилась
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме завершилась Фото:
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась в Вашингтоне 18 августа, сообщает ассистент Трампа в социальной сети X. После переговоров оба лидера отправились на встречу с представителями европейских стран.

«Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершена», — пишет ассистент Трампа в соцсети X. По данным Sky News, закрытые переговоры прошли в Белом доме без участия прессы. Лидеры европейских государств наблюдали за ходом встречи по установленным в отдельной комнате мониторам.

Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона. 

