Встреча главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершилась в Вашингтоне 18 августа, сообщает ассистент Трампа в социальной сети X. После переговоров оба лидера отправились на встречу с представителями европейских стран.
«Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершена», — пишет ассистент Трампа в соцсети X. По данным Sky News, закрытые переговоры прошли в Белом доме без участия прессы. Лидеры европейских государств наблюдали за ходом встречи по установленным в отдельной комнате мониторам.
Подробности встречи двух президентов читайте в прямой трансляции URA.RU. После завершения диалога Трамп и Зеленский направились на отдельную встречу с европейскими коллегами для дальнейшего обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.
