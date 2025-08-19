Лавров: Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает рассматривать различные форматы взаимодействия, направленные на разрешение ситуации на Украине. В то же время, по его утверждению, проведение встреч на самом высоком уровне требует всесторонней и тщательной подготовки. Министр подчеркнул, что данная позиция неоднократно озвучивалась президентом России Владимиром Путиным.
«Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, — чтобы все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то писал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, а ради того, чтобы шаг за шагом постоянно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты» ,— сказал Сергей Лавров в эфире «Россия 24». Он отметил, что такой серьезный формат работы Россия будет поддерживать всегда.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что условия Москвы по урегулированию украинского вопроса, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными, а Россия готова ждать, если Киев не проявляет интереса к переговорам. В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук отмечал, что прогресс возможен только при отказе Запада от антироссийской риторики и переходе к диалогу, учитывающему интересы всех сторон.
