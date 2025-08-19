Лавров обозначил цели РФ на Донбассе и подвел итоги саммита: главное из интервью главы МИД

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила перед собой цели захватить территории Новороссии и Донбасса. Основной задачей всегда была защита русских людей, исторически проживающих на этих землях. Министр заявил об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Также в своем интервью он отметил замечательную атмосферу прошедшего 15 августа саммита с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Помимо этого, министр поднял тему конституции Украины и права русскоговорящих людей. Главные заявления Сергея Лаврова в интервью — в материале URA.RU.
«Очень хорошая атмосфера» на Аляске
Лавров прокомментировал прошедший саммит на Аляске с участием Путина и Трампа. Он отметил, что на встрече была «очень хорошая атмосфера», а разговор лидеров был полезным.
«На саммите на Аляске была очень хорошая атмосфера. Она была отражена в совместных заявлениях Путина и Трампа. Был полезный разговор», — рассказал глава МИД.
Также глава МИД отметил, что было однозначно видно, что лидер Штатов и его команда хотят достичь долгосрочного, устойчивого и надежного результата, касательно конфликта на Украине. Лавров сравнил их с европейскими лидерами, которые не так глубоко подходят к решению конфликта, как США.
Про Украину, ее конституцию и запрет русского языка
Также Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, это единственная страна, где запрещен язык, несмотря на то, что в Конституции прописаны гарантии прав русскоязычного населения.
«Никого не смущает, что это в принципе единственная страна, где запрещен язык. Если Зеленский "печется" о Конституции Украины, то нужно начать с первых статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения», — заявил Лавров.
Министр отметил и тему касательно обмена территориями Украины. По его словам, Зеленский должен сам решить данный вопрос.
Защита русских людей — главная задача СВО
К тому же Лавров рассказал, что главной задачей спецоперации была защита русских людей, исторически проживающих на этих землях. И вовсе никогда не было целью получить территории.
«Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей», — поделился Сергей Лавров.
Об условиях встречи Путина и Зеленского
Также министр отметил подготовку встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров с участием первых лиц. Но их подготовка должна быть максимально тщательной.
«РФ не отказывается ни от каких форматов по Украине: ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно», — заявил Лавров.
Глава МИД также отметил, что без уважения к безопасности России речи о долгосрочных договоренностях быть не может. То же самое касается в полной мере и прав русских проживающих на Украине.
