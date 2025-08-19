Руководители Финляндии подписали договор о вечном нейтралитете. Однако, несмотря на эти обязательства, Финляндия стала членом НАТО, альянса, официально считающего Россию своим противником. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто — ни Советский Союз, ни Финляндия — никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия-24». Он напомнил, что после Второй мировой войны Финляндия десятилетиями придерживалась политики нейтралитета и поддерживала добрососедские отношения с Советским Союзом, а затем с Россией. Такая позиция способствовала экономическому росту страны и улучшению благосостояния населения, во многом благодаря сотрудничеству с российской стороной, включая поставки энергоносителей и работу финского бизнеса в России.
По мнению главы МИД РФ, решение Финляндии вступить в НАТО перечеркнуло все преимущества, которые страна получала от особых отношений с Россией. Лавров подчеркнул, что эти блага были «выкинуты в мусорную яму» в одночасье, когда Хельсинки приняла новый внешнеполитический курс.
