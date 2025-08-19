В Омске задержали экс-депутата свердловского заксобрания

В Омске задержан экс-депутат заксобрания Свердловской области, глава муниципальной компании «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Эту информацию подтвердил омский губернатор Виталий Хоценко.
«Меня проинформировали [о задержании]. Город и региональное правительство будет оказывать содействие следствию», — заявил ТАСС Хоценко. Он отметил, что ситуация находится на контроле у областных и городских властей.
Жуковский также является депутатом омского заксобрания, где возглавляет фракцию партии «Справедливая Россия — За правду». В 2023 году следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства «Омскэлектро». Тогда прокуратура сообщила, что действия руководителей нанесли предприятию ущерб в 50 млн рублей и довели его до предбанкротного состояния. В июле в ведомстве раскрыли, что выявили в работе 100 нарушений.
Андрей Жуковский родился в Екатеринбурге, в 2001-м окончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), там же учился в аспирантуре, а затем преподавал. Депутатом свердловского заксобрания был с 2011 по 2021 год, хотя «Омскэлектро» возглавил еще в 2018 году. Туда он переехал в составе команды экс-губернатора Александра Буркова, тоже бывшего депутата заксобрания Свердловской области, а впоследствии депутата Госдумы от региона.
