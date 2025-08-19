В пермских детсадах введут «Разговоры о важном»

С пермскими дошкольниками с 1 сентября начнут проводить «Разговоры о важном»
Нововведение начнет действовать в учреждениях с 1 сентября 2025 года
Нововведение начнет действовать в учреждениях с 1 сентября 2025 года

Пермский край был включен в перечень субъектов Российской Федерации, где с 1 сентября 2025 года начнется пилотная реализация программы занятий «Разговоры о важном», предназначенных для воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет.

«Тематика занятий будет охватывать вопросы значимости семьи и дружбы, формирование нравственных качеств, а также знакомство с историей и культурой России. Проведение занятий планируется в интерактивном формате — посредством игровых форм, творческих заданий и чтения литературы», — сообщает издание «Коммерсантъ».

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что именно дошкольный возраст является ключевым для формирования личностных и ценностных ориентиров ребенка. При этом он отметил важность доступной и интересной подачи материала.

Кроме Пермского края, в проект также вошли Нижегородская область, Москва, Донецкая и Луганская народные республики. А также Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края,  Запорожская, Амурская, Самарская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Иркутская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области.

