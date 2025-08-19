Краснодарский избирком массово снимает с выборов кандидатов-единороссов

Кандидатов от «Единой России» в думу Краснодара массово снимает с выборов избирком. Так местные власти хотят уменьшить присутствие «Единой России» в гордуме краевой столицы, полагает источник URA.RU из регионального истеблишмента. Это нужно для прохождения в орган ресурсных представителей системной оппозиции.
Возможность поучаствовать в выборах потеряли сразу четыре кандидата-одномандатника от ЕР в округах №3 (Александр Поляков), 8 (Алина Павола), 16 (Кире Филипповой) и 26 (Александр Волковский). Территории закрепили за представителями КПРФ, «Новых людей» и самовыдвиженцами, делится источник на условиях анонимности.
«Округ №3 закреплен за самовыдвиженцем Игорем Самохиным, возглавляющим краевую федерацию бодибилдинга. В восьмом округе наиболее вероятно избрание известного общественника Сергей Камаринского, на данный момент беспартийного. Ранее он работал в партиях парламентской оппозиции. Округ №16 закреплен за кандидатом от „Новых людей“ Сергеем Климовым», — сообщил инсайдер.
Ранее в результате кулуарных договоренностей еще пять ресурсных победителей праймериз ЕР не стали подавать документы в избирком и добровольно выбыли из гонки за мандаты. Массовый исход участников от ЕР с выборов связан с желанием модераторов кампании «разбавить» состав нового созыва думы, говорит анонимный собеседник агентства, близкий к кампании. На данный момент в ней 42 единоросса и лишь восемь представителей других фракций, а также двое беспартийных. На выборах-2025 ожидается расширение КПРФ, а также появление фракции «Новые люди» в размере двух-трех человек.
«Депутатов от „Единой России“ в новом созыве будет однозначно меньше, чем в прежнем. Но если смотреть в долгосрочной перспективе — бывают случаи, когда люди после выборов переходят к партии власти. Не исключаю такого варианта развития событий и в случае с гордумой Краснодара», — сказал нам политтехнолог из Краснодарского края Юрий Янкин.
В пресс-службе городского отделения ЕР корреспонденту агентства назвали официальную причину снятия четырех одномандатников: кандидаты не открыли избирательные счета. В избиркоме сказали, что это было их личное решение. Всего, как URA.RU писало ранее, из действующих 42 депутатов-единороссов в новый созыв пройдут порядка 7-10 человек. Прежний состав фракции считался излишне «либеральным».
