Лавров: Россия не забудет подвиги бойцов КНДР в Курской области

Лавров заявил, что Россия не забудет подвиги бойцов КНДР под Курском
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Российский народ сохранит память о подвигах бойцов Корейской народной армии в Курской области. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи.

«Традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества еще более укрепились с участием Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. В послании подчеркивается, что российский народ никогда не забудет подвиги военнослужащих Корейской народной армии», — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

По информации ЦТАК, телеграмма была направлена 15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В своем послании Лавров выразил признательность руководству КНДР за заботу о памяти советских солдат, участвовавших в освобождении полуострова вместе с корейскими патриотами. Российский дипломат также отметил, что Москва продолжит прилагать усилия для реализации положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин, находясь с визитом в Пхеньяне, подчеркнул, что РФ навсегда сохранит в памяти вклад северокорейских солдат, отдавших свои жизни ради освобождения Курской области. Во время переговоров с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ Володин отметил, что самоотверженные действия воинов КНДР, пришедших на помощь российскому народу, останутся в российской истории как пример настоящего подвига. Эта жертва не будет забыта.

