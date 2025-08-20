Российский народ сохранит память о подвигах бойцов Корейской народной армии в Курской области. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи.
«Традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества еще более укрепились с участием Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. В послании подчеркивается, что российский народ никогда не забудет подвиги военнослужащих Корейской народной армии», — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
По информации ЦТАК, телеграмма была направлена 15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. В своем послании Лавров выразил признательность руководству КНДР за заботу о памяти советских солдат, участвовавших в освобождении полуострова вместе с корейскими патриотами. Российский дипломат также отметил, что Москва продолжит прилагать усилия для реализации положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин, находясь с визитом в Пхеньяне, подчеркнул, что РФ навсегда сохранит в памяти вклад северокорейских солдат, отдавших свои жизни ради освобождения Курской области. Во время переговоров с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ Володин отметил, что самоотверженные действия воинов КНДР, пришедших на помощь российскому народу, останутся в российской истории как пример настоящего подвига. Эта жертва не будет забыта.
