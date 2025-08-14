Володин: солдаты КНДР жертвовали собой, чтобы освободить Курскую область

Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия никогда не забудет помощь солдат КНДР, которые жертвовали собой ради освобождения Курской области. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время визита в Пхеньян.

«Ваши воины пришли на помощь и пожертвовали собой, чтобы освободить Курскую область. Это поступок. Мы этого никогда не забудем», — сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Вонсане также выразил благодарность Ким Чен Ыну. Глава КНДР на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу подтвердил, что Пхеньян продолжит оказывать поддержку России по международным вопросам, включая ситуацию на Украине. Лидер КНДР заверил, что страна будет безусловно поддерживать позицию Москвы на мировой арене.

