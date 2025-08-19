Губернатор Ямала Артюхов после «Честного маршрута» получит золотой знак ГТО

Артюхов сдал ГТО в ходе «Честного маршрута»
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил сдачу норм ГТО и сообщил об этом, написав в соцсетях. После «Честного маршрута» он получит золотой знак отличия.
«Завершил комплекс ГТО. 60 метров пробежал за 8,61 секунды. Выполнил все нормативы на золото, результатом доволен. Присоединяйтесь к движению ГТО и делитесь своими успехами», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
Известно, что дистанцию в один километр губернатор преодолел за три минуты 49 секунд. А также сдал норматив по подтягиваю, выполнив упражнение 15 раз.
