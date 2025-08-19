19 августа 2025

Губернатор Ямала Артюхов после «Честного маршрута» получит золотой знак ГТО

Губернатор ЯНАО Артюхов в ходе «Честного маршрута» сдал нормы ГТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артюхов сдал ГТО в ходе «Честного маршрута»
Артюхов сдал ГТО в ходе «Честного маршрута» Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил сдачу норм ГТО и сообщил об этом, написав в соцсетях. После «Честного маршрута» он получит золотой знак отличия.

«Завершил комплекс ГТО. 60 метров пробежал за 8,61 секунды. Выполнил все нормативы на золото, результатом доволен. Присоединяйтесь к движению ГТО и делитесь своими успехами», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.

Известно, что дистанцию в один километр губернатор преодолел за три минуты 49 секунд. А также сдал норматив по подтягиваю, выполнив упражнение 15 раз. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил сдачу норм ГТО и сообщил об этом, написав в соцсетях. После «Честного маршрута» он получит золотой знак отличия. «Завершил комплекс ГТО. 60 метров пробежал за 8,61 секунды. Выполнил все нормативы на золото, результатом доволен. Присоединяйтесь к движению ГТО и делитесь своими успехами», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Известно, что дистанцию в один километр губернатор преодолел за три минуты 49 секунд. А также сдал норматив по подтягиваю, выполнив упражнение 15 раз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...