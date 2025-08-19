Челябинский шоумен Ярушин займет кресло жюри в шоу «Ты супер!» на НТВ

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, вошел в состав жюри девятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Проект для детей, оставшихся без попечения родителей, стартует в сентябре с участием 50 ребят из более чем 20 регионов.
«Секрет популярности шоу „Ты супер!“ — в правде жизни и искренности по отношению к зрителям. Будучи членом жюри, я надеюсь, что смогу дать кому-то из участников полезную информацию и мотивировать на дальнейшую жизнь, и не важно, творчество это будет или нет», — отметил Ярушин.
Вместе с челябинским артистом в жюри войдут композитор Игорь Крутой, певица Диана Арбенина и заслуженная артистка России Алсу. Для Ярушина это не первый опыт участия в проекте — ранее он уже выступал в роли наставника. В новом сезоне конкурс объединит детей из новых регионов России, включая ЛНР и ДНР, а также из Абхазии, Беларуси и Грузии.
