В 2025 году российский автомобильный рынок переживает не лучшие времена. Продажи снизились, а вслед за ними и цены. С 1 августа 2025 года ситуацию ужесточила отмена льготного утилизационного сбора для некоторых категорий иномарок. Как в таких условиях выживает автомобильный бизнес, какие бренды представлены на вторичном рынке Перми, есть ли способ сэкономить на покупке иномарки при повышении пошлин, рассказал URA.RU владелец пермского салона машин с пробегом «Автогалерея» Владимир Иванов.
— Вы продаете европейские, корейские и японские автомобили с пробегом. Но еще пару лет назад эксперты прогнозировали, что китайский автопром захватит вторичный рынок России. Получается, ситуация не настолько критичная, как говорили?
— После февраля 2022 года автосалонам, в том числе и нам, пришлось поменять формат работы. Раньше, например, мы получали подержанные автомобили из некоторых салонов, в которые покупатели сдавали машины по программе «трейд-ин», также брали иномарки у физических и юридических лиц. Но в 2022 году никто не понимал, что делать и как будут обстоять дела. Дилерские сети распродавали остатки и надеялись, что все наладится. Когда изменений в лучшую сторону не произошло, крупные игроки рынка стали заключать дилерские соглашения с китайскими брендами и начали продавать авто китайского производства.
А мы обратили свой взор в сторону Европы. Начали возить BMW, Mercedes, Audi, Range Rover, Tesla и другие автомобили с пробегом. Большой популярностью пользовалась марка Honda.
С ценообразованием китайских авто на вторичном рынке до сих пор ничего не понятно. Стоимость постоянно снижается, и очень сложно спрогнозировать стоимость машин с пробегом китайских брендов. Сейчас на первичном рынке в России их продается больше, чем других производителей. На «китайцев» действуют субсидии, сниженные ставки по кредитам, выгодные условия по трейд-ин. У покупателя от таких предложений буквально крышу сносит. И в этом состоянии эйфории он берет новую китайскую машину.
А потом человек остается один на один с реалиями жизненными и эксплуатационными. Он покупает «китайца» за определенную сумму и думает, что сможет потом продать за какие-то деньги. А цены на китайский автопром могут падать до бесконечности. И через год новая машина будет стоить не сильно дороже подержанной. То есть китайские автомобили с пробегом будут продаваться только очень дешево. Рано или поздно нам придется столкнуться с «китайцами» на вторичном рынке, но я хочу как можно дольше откладывать этот момент.
— Вы импортируете автомобили из-за рубежа. С какими проблемами сталкивались в последнее время, получилось ли их решить?
— Во-первых, это битые машины. Ни для кого не секрет, что сейчас из Америки приходит много автомобилей с повреждениями, потому что другие везти оттуда невыгодно. Их чаще привозят в Россию через Беларусь. В Беларуси иномарку ремонтируют, возможно, на ней ездят, а потом она попадает в Россию. Существует практика, что перекупщики в Америке берут машины с аукциона, ремонтируют и продают по второму кругу. Поэтому важно тщательно проверять иномарки. Соответственно, это большая работа.
Во-вторых, с привозом авто под заказ возникает много рисков. Вообще сейчас существует два варианта приобретения импортного автомобиля. Если человек не готов рисковать, он может переплатить и купить машину, которая есть в наличии в автосалоне. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа, растаможен через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за него списан коммерческий утилизационный сбор, на него получен действующий ЭПТС и так далее. То есть покупатель пришел, отдал деньги и уехал на машине.
Но есть второй вариант, более выгодный. Те, кто не готовы переплачивать, могут оформить машину под заказ. Но время, когда покупатель приходил в большой красивый салон, подписывал бумаги, вносил предоплату и через три месяца получал автомобиль, прошло.
Сейчас ты приходишь, заключаешь договор, вносишь какое-то количество денег или даже полную сумму и ждешь. Автомобиль, как и в первом варианте, привозят через страны ЕАЭС, но выгода получается за счет налогов, например, льготного утильсбора. При этом надо учитывать риски.
Доставка может не уложиться в сроки, потому что многие моменты зависят не от продавца, и автосалон на них повлиять не может. Например, очереди на границе, человеческий фактор и так далее. Или резко могут понять сумму пошлин, как это было 1 августа 2025 года. О том, что для импортных машин отменяют льготный утильсбор, мы узнали за полторы недели. И все эти риски покупатель хочет переложить на продавца. То есть заплатить мало и не нести никакой ответственности.
В-третьих, оплата за границу. Сейчас российским банкам удалось отчасти решить эту проблему. Так, переводы в Китай и Корею можно осуществить официально по инвойсу через российские банки.
— Расскажите подробнее об утильсборе. Чем льготный отличается от коммерческого и как на нем сэкономить?
— Сэкономить можно, если привозить иномарку не на продажу, а под конечного покупателя. Например, к импорту машин под заказ применяется льготный утильсбор в размере 3,4-5 тысяч рублей. Но и продать другому человеку или юридическому лицу этот автомобиль уже нельзя. На нем нужно ездить минимум 12 месяцев с момента регистрации автомобиля.
А если ввозить автомобиль для продажи, то списывается коммерческий утильсбор. Для каждой машины он разный и зависит от объема двигателя и других факторов. Коммерческий утильсбор составляет от сотен тысяч до миллионов рублей за каждый автомобиль. Зато потом машину можно продать хоть физическому, хоть юридическому лицу.
— Не секрет, что в России есть и серый импорт из соседних стран. В чем подвох? Опасно ли это?
— Понятия серого и параллельного импорта где-то пересекаются. Про параллельный уже рассказал. Либо мы привозим автомобиль по льготному утильсбору для конечного потребителя, либо по коммерческому — на продажу. И в том, и в другом варианте автомобиль будет растаможен в странах ЕАЭС.
А серый импорт — это очень размытое понятие. Это те машины, которые тоже завезены из Европы через страны ЕАЭС, но, например, были там взяты в лизинг и перепроданы в Россию. К нам они ввезены легально, но за границей за них обязательства не выплачены.
Потом интерпол этот автомобиль находит и изымает у собственника. На всех европейских машинах установлены маячки, и найти их легко. Поэтому не зря автомобили рекомендуют покупать в проверенных салонах с надежной репутацией. Пусть там будет дороже, но надежнее. И когда предлагают иномарки на 30-40% дешевле, покупателю стоит задуматься.
— Сейчас очень много китайских машин: нет ли у потребителей разочарования в них?
— Отчасти эйфория по китайским автомобилям уже прошла. Недавно общался с руководителем другого автосалона. Говорит, что с китайским автопромом все грустно. В Москве многие салоны, которые открылись после 2022 года, уже закрылись. В Перми это еще не так заметно. Если говорить по качеству машин, оно очень посредственное. Уже достаточно много отзывных кампаний. Например, производитель говорит дилеру: «У вас было продано сто автомобилей и надо поменять сто коробок. На это вам нужно потратить столько денег». Салон должен за свой счет все это поменять, и только через какое-то время он сможет получить компенсацию. А с европейскими или японскими производителями было наоборот. Они достаточно быстро компенсировали расходы дилеру.
У китайских автомобилей низкое качество сборки. Это не только мое мнение. В интернете много информации. Технически китайские машины не рассчитаны на эксплуатацию на долгий срок. У них нет понятия вторичного рынка. Китайцы сдают свои машины по трейд-ин в салон, а там их утилизируют. То есть им смысла нет делать надежно.
Покупатели сталкиваются с проблемами в гарантийном обслуживании. Клиент обращается в салон, ему по гарантии должны все быстро сделать, но начинаются проблемы с запчастями и так далее. Например, на такие автомобили как Toyota после снятия с производства запчасти делаются еще 15-20 лет. Их можно без проблем найти и купить. А у китайских брендов очень быстро происходит обновление моделей. При этом запчасти не производят в должном объеме. И возникают проблемы с запчастями даже через дилерскую сеть у официального представителя.
Конечно, у Китайцев есть бренды, которые себя зарекомендовали на российском рынке, например недорогой Haval. Его показатель надежности можно оцифровать по количеству машин этой марки в такси. Или Tank, но это другой ценовой сегмент.
Если говорить про китайский премиум, то снижение стоимости этих авто тоже приличное. Мы как-то продавали «электрички» Zeekr. На тот момент цена была 6,5 млн рублей. После полутора лет эксплуатации собственник смог продать машину только за 4 млн рублей. То есть человек потерял 60% стоимости. И это авто без ДТП с небольшим пробегом. После ДТП такие машины продаются крайне сложно.
— Какие марки автомобилей с пробегом сейчас пользуются большим спросом у пермяков?
— Могу сказать только за свой бизнес. Мы торгуем средним сегментом и выше. Хотя сейчас вектор дорогих машин сильно сместился. Например, к нам приходит покупатель и говорит, что у него есть миллион. У нас за эту цену ничего нет. Спустя какое-то время он приходит с 1,5 млн рублей. Я тоже ему ничего предложить не могу. И так он ходит по салонам всего города, и ничего достойного, по его мнению, не может найти.
Сейчас все хотят купить не конкретную марку, а машину по приемлемой цене с маленьким пробегом и богатой комплектацией. Средняя стоимость авто стала значительно выше. И за 1,5-2 млн рублей достаточно сложно найти вариант, который удовлетворит все запросы потребителя.
Каждая машина стоит своих денег. Так, на хороший автомобиль всегда найдется покупатель. Вопрос только в соотношении товара, который предлагаешь, и цены, которую за него просишь. Если эти два момента уравновешены, автомобиль точно будет продан.
А если рассмотреть конкретные марки, то на вторичном рынке хорошо берут автомобили, которые завозились по параллельному импорту через страны ЕАЭС. Например, Kia, Hyundai, Skoda. В основном интересуются кроссоверами Kia Sportage, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq и так далее. В премиум сегменте обычно выбирают BMW, Mercedes, Audi.
— Можно ли сейчас купить автомобиль до 1 млн рублей?
— Да, но это будет либо не очень свежая иномарка, например, Volkswagen Polo или Hyundai Solaris в возрасте 12-14 лет с пробегом более 100-150 тысяч километров. Либо отечественный автомобиль, которому 3-5 лет.
— А каков предельный возраст автомобиля, при котором его вообще стоит рассматривать для покупки?
— Начнем с того, что если говорить про Пермский край, то у нас очень агрессивная среда. Дороги посыпают солью, машины ржавеют, гниют и так далее. Если говорить о десятилетнем автомобиле, которому хозяин не сделал антикоррозийную обработку, то с ним все будет не очень весело. С оцинкованной десятилетней иномаркой ситуация получше. Но бывают исключения. Недавно продавали десятилетний Lexus с пробегом 32 тысячи километров. На нем практически не ездили. Автомобиль довольно быстро продали.
Вообще возраст машины — субъективная оценка. Ты можешь купить трехгодовалую машину, которая будет «убита» или десятилетнюю в идеальном состоянии. Все зависит от предыдущего собственника и возможностей покупателя.
Сейчас еще и качество автомобилей очень сильно упало. Акцент больше смещен на маркетинг, а не на инженерную часть. То есть это красивый внешний вид, дизайн, большое количество мониторов, опций и так далее. Машины проектируются так, чтобы их меняли чаще. По сути ничего нового в автомобилестроении не придумывают. Добавляют какие-то «фишки» и обновляют дизайн. Это как со смартфоном. Каждый год выпускают новую модель, чтобы заставить потребителей менять их.
— А к российским моделям растет интерес? Может быть, к каким-то конкретным моделям?
— Российский автопром всегда стоял особняком. На него хорошо стимулирует спрос господдержка в виде сниженных ставок по кредитам. Пошлины на ввоз импортных автомобилей тоже повышают, чтобы поддержать отечественных производителей. Но, как и «китайцы», российские автомобили на вторичном рынке чаще всего не могут конкурировать с новыми машинами своих же брендов. Поэтому потом их бывает сложно продать.
— Давайте представим, что проходит время — нет санкций и массы ограничений, в России все марки автомобилей представлены. Российские авто выдержат конкуренцию?
— Если мы говорим про АвтоВАЗ, то он всегда получал от государства льготы и бонусы, поэтому ничего не изменится. Но если мы говорим про те бренды, у которых раньше были заводы на территории России, такие как Volkswagen, Toyota или Nissan, то они, конечно, выдержат конкуренцию. Эти заводы были созданы, чтобы уменьшить себестоимость автомобиля для россиян. К нам завозили детали, и уже на месте собирали машины. При этом не надо было платить пошлины как за готовые иномарки.
Потом, конечно, жадность победила, и, условно, российская Toyota Camry стоила как японская. Но в целом, если говорить про этот автомобильный рынок, то он будет стимулировать продажи, появятся новые рабочие места. У нас будут автомобили достойного качества. Сейчас эти заводы передали китайским производителям. Они там пытаются машины свои собирать, но уровень качества и сервиса стал намного хуже. Например, Chery уходит из России и на смену пришел Tenet. И те, и другие делают на российском заводе. Но гарантийные обязательства Chery Tenet не планирует выполнять. И клиенты с Chery с проблемами сервисного обслуживания наедине.
— Давайте поговорим о конкурентах. Много ли сейчас в Перми салонов, которые предлагают автомобили с пробегом таких же брендов?
— В Перми сейчас достаточно площадок и салонов, которые занимаются продажей подержанных автомобилей. После 2022 года их стало больше. Кто-то масштабировался, кто-то, наоборот, оптимизировался как мы. В бизнесе все циклично и развивается по спирали. Был, например, большой салон. Прошло несколько лет, и пришлось съехать в помещение поменьше. Кто-то из премиум сегмента переходит в более дешевый, потому что там оборачиваемость выше, все постоянно меняется.
Конкурентов полно, но в любом бизнесе важно обучение сотрудников, отношение к клиентам. Мы стараемся выстраивать доверительные отношения с покупателями, выстраиваем долгосрочное взаимодействие. Например, рекорд продажи одного и того же авто у нас — шесть раз. Клиенты постоянно к нам возвращаются. А в некоторых больших салонах у менеджеров нет мотивации на долгосрочное сотрудничество с клиентом. Поскольку это наемные сотрудники, у них одна цель — продать и заработать. А что будет дальше, им не важно.
— Некоторые автодилеры летом 2025 года заявляли о снижении цен. Какой прогноз можете дать до конца 2025 года, на 2026 год? Ожидать ли снижения или роста цен на автомобили с пробегом?
— Цены снижают, чтобы простимулировать продажи. А в начале и середине 2025 года рынок новых автомобилей сильно «просел», по сравнению с предыдущим годом. Стоимость снижают обычно из-за продажи машин прошлого года. Но, как выяснилось, у нас еще не все салоны продали машины 2023 года, не говоря уже про 2024 год. Сейчас с учетом снижения ключевой ставки спрос был простимулирован. Цены стабилизировались. Не думаю, что будет сильное изменение по стоимости до конца года.
Вообще не помню, чтобы цены на автомобили сильно снижались. Всегда привожу в пример Land Cruiser 200. В 2007 году он стоит 2,2 млн рублей, а сейчас Land Cruiser 300 стоит 12 млн рублей. То есть цены только растут.
Снижение — маркетинг. В автомобильном бизнесе очень много моментов заложено в цену машины. На заводе авто стоит где-то 20% от итоговой суммы. В цену входят налоги, ввозные пошлины, накрутка производителя и дилера, маркетинг. В 2013 году вышел 222-ой Mercedes. Не знаю, насколько это правда, но якобы его себестоимость была 20 тысяч долларов. А все остальное — накрутки. И в итоге вырисовывается цена порядка 100 тысяч долларов.
— Если человек думает купить первый бюджетный автомобиль, что бы вы посоветовали?
— Все зависит от суммы. Понятие бюджетного автомобиля сейчас очень размытое. Если есть возможность, лучше купить корейскую или японскую иномарку. Как правило, бюджетный автомобиль всегда скрывает разные нюансы. Покупатель должен о них знать и понимать, готов он с этим мириться или нет.
Если человек — дилетант, лучше пользоваться услугой автоподбора. У нас она тоже есть. То есть мы можем подобрать автомобиль не только в Перми, но и в других городах. Суть услуги в том, что специалист посмотрит выбранную клиентом машину, оценит техническое состояние, лакокрасочное покрытие кузова, проверит юридическую чистоту, подключит специальное оборудование и так далее. Существует также услуга подбора «под ключ» клиент озвучивает параметры и бюджет на покупку. Подборщик занимается поиском вместо клиента. Это стоит дороже, но покупка авто с прозрачной историей экономит время, нервы и деньги в будущем.
— Если не секрет, какие авто у вас были в жизни? Есть самая любимая?
— У нас есть один автомобиль в семье, на котором ездит жена. Это немецкая машина. Любимых брендов у меня нет. Ездил почти на всех. Считаю, что немецкий или европейский автомобиль — это машина, на которой люди должны ездить. Это высокотехнологичная иномарка, которая позволяет получить удовольствие от вождения. Она достойно выглядит внутри и снаружи, снабжена большим количеством опций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!