«Ведомости» нарекли Бастрыкина кандидатом в главы Верховного суда: чем известен председатель СК, биография

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривается в качестве одного из ключевых претендентов на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом свидетельствуют данные как минимум пяти источников, на которые ссылается издание «Ведомости».
Как отмечает издание, срок полномочий Бастрыкина на посту председателя СК истекает 27 августа 2025 года. Пока что указ президента России Владимира Путина о возможном продлении его пребывания в должности опубликован не был. Чем известен Александр Бастрыкин, его биография — в материале URA.RU.
Детство и образование
Бастрыкин родился 27 августа 1953 года в Пскове в семье рабочих. Оба его родителя принимали участие в Великой Отечественной войне. Отец, Иван, уроженец Краснодарского края, проходил службу на Северном флоте и был отмечен медалью «За боевые заслуги». Мать, Евгения, родом из Ленинградской области, служила в подразделениях Краснознаменного Балтийского флота и была награждена орденом Отечественной войны II степени.
В последующие годы семья переехала в Ленинград. В 1970 году Бастрыкин окончил среднюю школу №27 Василеостровского района. Высшее образование он получил на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова, который окончил в 1975 году. В числе его однокурсников был и Владимир Путин; оба обучались в одной учебной группе.
В 1980 году Александр Бастрыкин завершил обучение в аспирантуре того же вуза. В 1987 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы взаимодействия норм внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства» и получил степень доктора юридических наук. В 1991 году ему было присвоено ученое звание профессора.
Карьера
С 1975 по 1978 год Бастрыкин служил инспектором уголовного розыска и следователем в Ленинграде, а затем начал преподавать в юридических вузах и строить карьеру в партийных структурах. С 1980 по 1988 год будущий глава СК работал на кафедре уголовного процесса и криминалистики Ленинградского государственного университета (ЛГУ), а с 1988 по 1991 год возглавлял Институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, где заведовал кафедрой следственной тактики. В этот же период он активно проявлял себя в политике: с 1977 года был членом КПСС, занимал посты секретаря комитета ВЛКСМ ЛГУ, Ленинградского горкома и обкома ВЛКСМ, а также замсекретаря парткома ЛГУ.
В 1990-е годы Александр Бастрыкин занимал должности ректора и профессора юридических институтов Санкт-Петербурга, затем возглавлял правовое управление Северо-Западного округа внутренних войск МВД. С 2001 по 2006 год руководил управлением Минюста по Северо-Западному федеральному округу, затем — главным управлением МВД по Центральному федеральному округу. В октябре 2006 года был назначен заместителем генпрокурора, а с июня 2007 года стал первым заместителем генпрокурора — председателем Следственного комитета при прокуратуре России. С января 2011 года занимает пост главы Следственного комитета РФ. При этом Бастрыкин продолжает преподавательскую деятельность как профессор ведущих юридических вузов страны, входит в ученый совет Института государства и права РАН и является членом ряда научных академий.
Глава СК России
Следственный комитет России приобрел статус самостоятельного федерального органа 15 января 2011 года, будучи сформированным на основе ранее существовавшего Следственного комитета при прокуратуре РФ, который, в свою очередь, был учрежден в структуре прокуратуры в 2007 году. С момента основания ведомства его бессменным руководителем остается Александр Бастрыкин.
Помимо СК, расследование уголовных дел сейчас также могут осуществлять органы ФСБ и МВД. Бастрыкин неоднократно высказывался за централизацию следственных функций в рамках одного ведомства. В 2013 году эту инициативу поддержал Совет безопасности России, однако она не была реализована на практике. Впоследствии от этой концепции отказался и сам Бастрыкин.
В августе 2024 года Александру Бастрыкину исполнился 71 год. Ранее действующее законодательство устанавливало предельный возраст пребывания на любой должности в СК на уровне 65 лет (за исключением научных и педагогических работников), при этом для руководителей следственных органов существовала возможность продления срока службы до 70 лет. Однако 14 октября 2024 года Путин подписал закон, предоставляющий главе государства право продлевать срок полномочий председателя СК, достигшего предельного возраста, еще на один год. В конце октября президент воспользовался этим правом и продлил срок службы Бастрыкина до 27 августа 2025 года.
Громкие дела при Бастрыкине
- В феврале 2008 года в Саратовской области было совершено заказное убийство прокурора Евгения Григорьева. Расследование этого преступления завершилось в течение трех недель, и виновные были установлены.
- В августе того же года Бастрыкин возглавил специальную группу СК при прокуратуре, в которую вошли более 200 следователей и порядка 30 прокуроров-криминалистов, для работы в Южной Осетии. По результатам расследования событий, квалифицированных как «грузинская агрессия», российской стороной в Международный суд в Гааге было направлено свыше 500 томов материалов уголовного дела.
- В ноябре 2009 года, во время осмотра места взрыва скоростного поезда «Невский экспресс» вместе с руководителями других следственных органов, Бастрыкин оказался рядом со вторым взрывом. В СК подтвердили факт обращения главы ведомства за медицинской помощью, однако диагноз официально не раскрывался.
- В 2010 году Бастрыкин руководил расследованием массового убийства 12 человек. Преступление было совершенно участниками преступной группировки «Цапковские» в станице Кущевской Краснодарского края.
- СК также занимался делом Владимира Барсукова (Кумарина), лидера так называемой Тамбовской ОПГ. В результате судебного процесса Барсуков был приговорен к лишению свободы сроком свыше 20 лет.
- В 2009 году бывший руководитель главного следственного управления СК при прокуратуре России Дмитрий Довгий был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 750 тысяч евро. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в сумме 800 тысяч рублей. Бастрыкин выступал свидетелем в этом деле.
- В 2020 году несколько бывших высокопоставленных сотрудников СК были осуждены на сроки от 10 до 14 лет за получение взяток от представителей криминального мира. В частности, экс-начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, признанный виновным по двум эпизодам получения взяток, включая освобождение из СИЗО двух приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), получил 12 лет лишения свободы.
Личная жизнь
Александр Бастрыкин состоит во втором браке. Его первой супругой была Наталья Бастрыкина (урожденная Кузнецова), с которой он учился на одном курсе. Они заключили брак еще до завершения обучения в Ленинградском государственном университете, однако их семейная жизнь вскоре прекратилась.
Сейчас Бастрыкин женат на Ольге Александровой, возглавляющей Всероссийский государственный университет юстиции (прежнее название — Российская правовая академия Министерства юстиции). В этом браке у него двое детей.
Писательская деятельность
Бастрыкин является автором ряда учебных изданий, среди которых — пособия по криминалистике и уголовному процессу, подготовленные под его редакцией. Главой СК опубликовано более 150 научных работ, посвященных вопросам теории государства и права, уголовного и международного права, уголовного процесса, а также криминалистики. В 2004 году Бастрыкин выпустил монографию «Дактилоскопия. Знаки руки».
В 2016 году Александр Бастрыкин был принят в Союз писателей России. Вскоре после этого в специализированных изданиях появились положительные рецензии на его книгу «Дактилоскопия. Знаки руки». В июне 2022 года председатель СК опубликовал стихотворение «Ода на Юбилей Петра Первого», приуроченное к 350-летию со дня рождения российского императора.
