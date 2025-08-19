В Челябинске открылся второй Центр активного долголетия. Новый социальный объект появился в Курчатовский районе в доме №4 по улице Художника Русакова. Центр открывал мэр Челябинска Алексей Лошкин.
«В Челябинске открылся второй Центр активного долголетия, где будут оказываться комплексные услуги для жителей пожилого возраста со всего города. Здесь каждый сможет найти занятия для себя: организованы занятия для поддержания физического здоровья, собираются творческие коллективы, челябинцы занимаются кулинарией. Кроме того, тут будут получать комплексное медицинское обслуживание», — отметил Лошкин.
Глава города поручил организовать на базе Центров выезд мобильного пункта диспансеризации. Он отметил, что это будет удобно для всех и очень важно для профилактики заболеваний.
«Здесь пожилые люди не только смогут поделиться знаниями, но и раскрыть, реализовать себя, найти новые таланты, найти новых друзей. Мы уже сейчас видим, насколько они оказались востребованы, поэтому мы будет распространять эту практику. Предлагаю следующий Центр открыть в Металлургическом районе, жителям будет удобнее, если он будет рядом», — добавил Лошкин.
Как рассказала зампредседателя Совета Ветеранов Галина Рахимова, уже сейчас в Центре работает бильярд, теннис, шахматы, шашки, домино, лото, кабинет психолога, есть спортивная локация, а также залы для творчества. Председатель Совета Ветеранов Раиса Минаева поблагодарила мэра за большие кабинеты, удобные кресла, современные тренажеры и оснащение.
Первый Центр открылся в 2024 году в Ленинском районе Челябинска, его посещал губернатор региона Алексей Текслер. Позитивный опыт было предложено распространять на все районы Челябинска. По данным пресс-службы администрации города, к этому моменту уже приобретено помещение в Металлургическом районе по цлице металлургов, 49, готовится к разработке дизайн-проект.
