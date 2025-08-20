Почти два миллиона: российские хакеры слили информацию генштаба ВСУ о масштабных потерях

Mash: российские хакеры заявили о 1,7 млн потерь ВСУ с начала СВО
В распоряжение хакеров попали персональные данные военнослужащих
В распоряжение хакеров попали персональные данные военнослужащих Фото:
Российские хакеры заявили об успешной кибератаке на базы данных Генерального штаба ВСУ. Группа хакеров, связанных с Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, получила доступ к массиву данных, содержащих сведения о потерях украинской армии с начала СВО.

Как пишет Mash, в слитых публикациях утверждается, что с 2022 по 2025 год ВСУ потеряли 1 721 000 человек, включая убитых и пропавших без вести. По годам потери распределяются следующим образом: 118,5 тысячи в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в 2024-м и 621 тысяча — в 2025 году. В распоряжение хакеров попали персональные данные военнослужащих, включая ФИО, обстоятельства и место гибели или пропажи, а также контакты родственников.

По словам хакеров, для атаки был использован новый вирус под названием «Нюанс», который якобы действует только на территории Украины. Вирус заражает устройства, скачивает данные и блокирует их без возможности восстановления. Среди полученной информации — терабайты данных о потерях, личные сведения командования спецподразделений, а также списки поставщиков оружия и переданных ВСУ вооружений с 2022 по 2025 год.

