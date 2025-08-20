Екатеринбуржцев начали обманывать через мессенджер Max

В Екатеринбурге зарегистрировали два случая телефонного мошенничества в новом мессенджере Max. В сумме потерпевшие потеряли почти один миллион рублей, рассказал начальник городского УМВД России полковник полиции Виктор Позняк.
«В первом случае ущерб от мошенничества составил 600 тысяч рублей, во втором — около 350 тысяч», — сказал Позняк в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, схема мошенничества не меняется: сперва человека вводят в заблуждение, что его персональные данные взломаны. Затем говорят, что деньги якобы ушли в недружественные страны.
В целом екатеринбуржцы стали чаще вестись на уловки мошенников. За первый квартал 2025 года жителей обманули 1085 раз, что на 28% больше прошлогодних показателей. Размер ущерба составил 939 миллионов рублей.
