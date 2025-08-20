В августе активно растут подосиновики, лисички, шампиньоны, зонтики, дождевики, опята, вешенки и трутовики. Но многие из них имеют опасных двойников. О том, как отличить съедобный гриб от несъедобного URA.RU рассказали ученые Пермского Политеха (ПНИПУ).
«Не существует универсального признака, позволяющего отличить ядовитый гриб от съедобного — некоторые опасные виды могут быть безвредны для животных, но смертельны для человека. Чтобы избежать отравлений, собирайте только хорошо знакомые виды, предпочтение, отдавая молодым плодовым телам, так как они меньше накапливают токсины», — сообщила доцент кафедры «Химия и биотехнология», кандидат биологических наук ПНИПУ Лариса Нестерова.
Она добавила, что не стоит собирать грибы рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками, так как грибы активно впитывают вредные вещества. Даже съедобные могут оказаться опасными, если их неправильно приготовить, так как белки и хитин, содержащиеся в грибах тяжело усваиваются в организме человека.
По словам ассистента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никиты Кифеля, первые признаки отравления появляются через 1-4 часа после еды. У человека может резко заболеть живот, начаться рвота. Затем начинается слабость, повышенное потоотделение и диарея. Это приводит к обезвоживанию. Также среди симптомов ученый назвал головокружение, снижение давления и нарушение зрения.
При отравлении нужно вызвать скорую, а не заниматься самолечением. Но можно оказать первую помощь промыв желудок. Для этого надо выпить 1–1,5 литра воды и вызвать рвоту, затем принять сорбенты. Для предотвращения обезвоживания стоит пить небольшими глотками подсоленную воду. «Не принимайте обезболивающие или средства от рвоты — это усилит интоксикацию. Даже если стало легче, обязательно покажитесь врачу. Сохраните образец грибов или рвотных масс — это поможет врачам быстро подобрать антидот» — добавил Никита Кифель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!