При свердловском мэре появится совет, которого нет ни у кого

В Сысерти при мэре появится совет по экологии и землепользованию
© Служба новостей «URA.RU»
Совет по экологии и землепользованию нужен для решения спорных вопросов
В Сысерти (Свердловская область) при главе города Дмитрии Нисковских появится совет по экологии и землепользованию, где власти и активисты будут решать спорные вопросы. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Нисковских.

С инициативой создать такой совет при градоначальнике выступил местный депутат Игорь Ушанов. «Проблемы экологии и землепользования „оседлали“ какие-то странные люди и организации. На одни проекты они готовы „кидаться с топором“, а на другие категорично закрывают глаза. Действуют исключительно в каких-то своих или чужих политических или коммерческих интересах», — объяснил Ушанов.

Спорные вопросы будут решать на экологическом совете. Туда планируется пригласить депутатов, местных жителей и активистов. «Долгое время Сысертский муниципальный округ жил без полноценного генплана, его оспаривали в судах, но сейчас у нас появился документ, определяющий долгосрочную градостроительную политику, где все четко расписано. Но все равно есть вопросы, которые требуют обсуждения. Природа — самое ценное, что есть у нас в округе. Вместе с жителями будем рассматривать подобные вопросы», — отметил Нисковских.

© Служба новостей «URA.RU»
