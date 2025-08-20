При свердловском мэре появится совет, которого нет ни у кого

В Сысерти (Свердловская область) при главе города Дмитрии Нисковских появится совет по экологии и землепользованию, где власти и активисты будут решать спорные вопросы. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Нисковских.
С инициативой создать такой совет при градоначальнике выступил местный депутат Игорь Ушанов. «Проблемы экологии и землепользования „оседлали“ какие-то странные люди и организации. На одни проекты они готовы „кидаться с топором“, а на другие категорично закрывают глаза. Действуют исключительно в каких-то своих или чужих политических или коммерческих интересах», — объяснил Ушанов.
Спорные вопросы будут решать на экологическом совете. Туда планируется пригласить депутатов, местных жителей и активистов. «Долгое время Сысертский муниципальный округ жил без полноценного генплана, его оспаривали в судах, но сейчас у нас появился документ, определяющий долгосрочную градостроительную политику, где все четко расписано. Но все равно есть вопросы, которые требуют обсуждения. Природа — самое ценное, что есть у нас в округе. Вместе с жителями будем рассматривать подобные вопросы», — отметил Нисковских.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!