Дело на замглавы Ельцин Центра возбудили из-за поста дочери Ельцина

Людмила Телень свою вину не признает
Людмила Телень свою вину не признает

Административное дело в отношении замдиректора Ельцин Центра Людмилы Телень по статье о дискредитации РФ возбудили из-за репост, который она сделала со страницы в соцсетях Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Об этом стало известно в ходе заседания, которое проходит в Свердловском областном суде в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года Телень в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сделала репост антивоенного высказывания Юмашевой. Адвокат Телень Михаил Бирюков заявил, что репост был сделан на эмоциях, так как ее отец — ветеран Великой Отечественной войны.

Бирюков указал, что всплыл пост спустя три года, когда на Телень началась информационная атака со стороны telegram-канала «УралLIVE», который входит в информационную сетку телеведущего Владимира Соловьева.  Бирюков считает, что к самой Юмашевой претензий нет, потому что она частное лицо, а Людмила Телень — представитель Ельцин Центра. Адвокат Телень также указал, что свою вину она не признает. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.



