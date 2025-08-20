Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генштаб ВСУ хранил на облачных сервисах данные о 1,7 млн погибших и пропавших без вести бойцов
Генштаб ВСУ хранил на облачных сервисах данные о 1,7 млн погибших и пропавших без вести бойцов Фото:

Генеральный штаб армии Украины хранил сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных в облачных сервисах OneDrive, принадлежащих американской компании Microsoft. Об этом сообщил представитель хакерской группировки KillNet, который ранее рассказал о взломе базы данных Генштаба. 

«Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive», — заявил источник из KillNet. Информацию передает РИА Новости.

Отмечается, что для взлома базы данных использовался новейший вирус «Нюанс» — он работает исключительно на украинской территории. Ранее российские хакеры также взломали «цифровой мозг» ВСУ — программу «Дельта». Она используется для управления войсками.

OneDrive является облачным хранилищем, предоставляемым корпорацией Microsoft. Платформа позволяет пользователям сохранять, синхронизировать и совместно использовать файлы с различных устройств. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный штаб армии Украины хранил сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных в облачных сервисах OneDrive, принадлежащих американской компании Microsoft. Об этом сообщил представитель хакерской группировки KillNet, который ранее рассказал о взломе базы данных Генштаба.  «Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive», — заявил источник из KillNet. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что для взлома базы данных использовался новейший вирус «Нюанс» — он работает исключительно на украинской территории. Ранее российские хакеры также взломали «цифровой мозг» ВСУ — программу «Дельта». Она используется для управления войсками. OneDrive является облачным хранилищем, предоставляемым корпорацией Microsoft. Платформа позволяет пользователям сохранять, синхронизировать и совместно использовать файлы с различных устройств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...