Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft

Генеральный штаб армии Украины хранил сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных в облачных сервисах OneDrive, принадлежащих американской компании Microsoft. Об этом сообщил представитель хакерской группировки KillNet, который ранее рассказал о взломе базы данных Генштаба.
«Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive», — заявил источник из KillNet. Информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что для взлома базы данных использовался новейший вирус «Нюанс» — он работает исключительно на украинской территории. Ранее российские хакеры также взломали «цифровой мозг» ВСУ — программу «Дельта». Она используется для управления войсками.
OneDrive является облачным хранилищем, предоставляемым корпорацией Microsoft. Платформа позволяет пользователям сохранять, синхронизировать и совместно использовать файлы с различных устройств.
