В Челябинске один из самых больших разрывов в цене между новым жильем и вторичкой

В Челябинске разрыв в цене между квартирами в новостройках и во вторичном жилье — один из самых больших по России. Разница достигает 46%. Квартира в новом доме стоит более 8 миллионов рублей, в то время как цена вторичной квартиры достигает 5,5 миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Самая большая разница наблюдается в Астрахани, где метр нового жилья дороже вдвое (на 99,1%). Немалая разница отмечена в Череповце (49,9%), Новокузнецке (48,4%) и в Челябинске (45,7%). Разгон стоимости новостроек начался в 2020 году с введением широкой программы льготной ипотеки», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Квартиры в челябинских новостройках сейчас продаются по 152 367 рублей за квадратный метр, а на вторичном рынке — по 104 570 рублей за квадрат. В среднем по России новое жилье стоит на 17,7% дороже «вторички». Цена новых квартир — 7 620 513 против 6 472 441 рублей на «вторичке».
Как отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, еще в 2019 году квартиры на вторичном рынке стоили по России больше чем в строящемся жилье. Но уже к середине 2020 года метр новостроек оценивался дороже «вторички» на 3,5%, в 2021 году — на 5,1%, в 2022 — на 16,7%. К 2024 году стоимость квартир выросла на 18%. Теперь же квартиры в новых жилых комплексах стоят намного дороже, и все к этому уже привыкли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!