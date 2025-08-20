Депутата заксобрания Якутии от «Новых людей» Александра Иванова лишат мандата из-за фраз о независимости. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к республиканским властям. В ближайшие дни депутаты Ил Тумэна соберутся на внеочередное заседание.
Одним из инициаторов «увольнения» станет Герой России, депутат-единоросс Александр Колесов. Он подписался под требованием вызвать депутатов из отпусков и провести заседание. Документ направлен спикеру заксобрания Алексею Еремееву.
Иванов попал в скандал из-за интервью, которое дал в 2024 году турецкому блогеру. Отвечая на вопрос о независимости, депутат сказал: «Самая главная проблема у нас — договориться с самим собой, и потом уже прийти к кому-то и сказать: „Мы все готовы“. Мы, в принципе, можем не обязательно отделиться, но будет какая-то автономия, какая-то республика, и вот так можем жить. На сегодняшний день вредно об этом думать. Это очень вредно, потому что мы сейчас живем в Российской Федерации», — сказал Иванов.
Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, а также депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева уже потребовали исключить Иванова из фракции НЛ в Ил Тумэне республики, однако за четыре дня решение так и не приняли. Руководитель фракции Нюргуяна Заморщикова сослалась на депутатские каникулы и отсутствие самого Иванова.
Обвиняемый в сепаратизме депутат заявил SakhaTime, что его слова вырвали из контекста. Он считает, что скандал произошел из-за сентябрьских выборов в муниципалитеты Якутии. Требование об исключении его из фракции считает необоснованными.
