«Никто не ограничится выходом в Суперлигу»: наставник «Факела» о начале новой эпохи футзала в ХМАО

Мини-футбольный «Факел» из Сургута готовится к дебюту в Суперлиге. Команда шла больше 25 лет к тому, чтобы оказаться в элите российского футзала. Теперь перед ней стоит новая задача — доказать свою состоятельность в борьбе с ведущими клубами в стране. Главный тренер «Факела» Александр Антипов рассказал URA.RU о подготовке к новому сезону, перспективах появления легионеров и принципиальном дерби с газовиками из Югорска.
Александр Викторович, в выходные «Факел» проведет первые матчи в Суперлиге. Как вы себя чувствуете перед стартом сезона, уже перестали спать по ночам?
Чувствую себя отлично, сплю спокойно, никакой нервозности нет. Важно, чтобы наши футболисты подходили к играм без лишних эмоций. Времени до старта осталось немного.
Какой настрой у команды?
Мы только вернулись с товарищеского турнира в Санкт-Петербурге, где показали хороший уровень. Задача — сохранить боевой дух. Все ребята мечтали о Суперлиге. Мечта сбылась, теперь нужно как можно быстрее освоиться в новых условиях.
По вашей оценке, насколько «Факел» в нынешнем сезоне будет конкурентоспособен в Суперлиге?
Давать точные прогнозы пока рано: ни одна команда еще не сыграла официального матча. Нам предстоит привыкнуть к уровню сопротивления, который есть в Суперлиге. Здесь выше скорость мышления и лучше физическая подготовка игроков, в Высшей лиге таких темпов не было. Когда ребята адаптируются, конкурировать станет проще.
Но задачи на сезон ставятся перед его началом…
Цель понятна — выйти в плей-офф турнира. Возможно, по ходу сезона придется доработать состав. Но задача поставлена, и никто ее отменять не будет.
Как прошли предсезонные сборы «Факела»? Какие изменения произошли в команде к старту чемпионата?
К нам присоединился тренер по физподготовке и реабилитации. Под его руководством увеличили нагрузку в тренажерном зале и добавили занятия на песке. Его основная задача — укрепить физическую форму игроков и снизить риск травм. Уделяем внимание быстрым переходам от обороны к атаке и исполнительскому мастерству.
В Суперлиге именно реализация играет ключевую роль: команды много бегают, но решает качество исполнения.
В составе пока только одно изменение — из «Сибиряка» пришел Дмитрий Леготин. Есть еще кандидаты «на карандаше», но сейчас главное — дать шанс тем, кто в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу, проявить себя в Суперлиге.
Домашние игры проходят в спорткомплексе «Энергетик». Планируется ли переоборудование арены под новые стандарты?
«Энергетик» полностью соответствует всем требованиям. В 2022 году арену признали лучшей площадкой Высшей лиги. Уже обновили освещение и звук, идет ремонт трибун. Зимой в Сургуте проводили финал восьми Кубка Суперлиги, в город приезжали сильнейшие команды по футзалу и уровень организации турнира был высоко оценен.
Говорят, что в «Энергетике» устанавливают новое табло. Это так?
Да, одно табло появилось в прошлом сезоне, сейчас готовят второе — оно позволит показывать информацию зрителям с обеих сторон арены.
В последние годы интерес болельщиков к футзалу в Сургуте заметно вырос благодаря успехам «Факела» в Высшей лиге. Рассчитываете ли вы, что с выходом в Суперлигу трибуны «Энергетика» будут заполняться полностью?
В Высшей лиге на наши матчи приходило от 1500 до 1700 зрителей, минимум — тысяча. Полный зал на две тысячи мест собирался лишь однажды, на товарищеской игре с Андреем Аршавиным. С выходом в Суперлигу интерес должен вырасти, приедут болельщики и из других городов. Но посещаемость напрямую зависит от результата: команда должна побеждать дома, чтобы зрителям хотелось возвращаться.
Ставите ли вы задачу сделать домашние матчи «Факела» в Суперлиге не только спортивным событием, но и зрелищным шоу для болельщиков?
Мы в качестве слогана выбрали «Мой город — моя команда». У нас есть фан-клуб «Сектор 13». Это активные болельщики, которые поддерживают команду не только дома, но и на выездах. Они закупают барабаны, атрибутику, создают атмосферу на трибунах. Есть маскот Факеленок — черный лис с голубыми волосами, который играет с детьми перед матчами. Мы проводим розыгрыши, конкурсы. Есть команда чирлидинга — девушки готовят танцевальные и акробатические номера, тренируются в центре культуры и досуга «Камертон». Кроме того, к нам приходят коллективы школ искусств, которые выступают в перерывах и перед матчами. Все это делает атмосферу более яркой и праздничной.
С выходом «Факела» в Суперлигу появится настоящее югорское дерби против «Газпром-Югры» из Югорска. Эта команда давно входит в число лидеров российского футзала. Насколько принципиальным для вас будет это противостояние?
В регионе две команды, поэтому их встречи неизбежно становятся дерби. Но важно понимать: «Газпром-Югра» — титулованный клуб, а мы только начинаем путь в Суперлиге. Будем стараться конкурировать.
Как получилось, что в Югорске с населением 40 тысяч есть команда такого уровня, а в Сургуте, крупнейшем городе Югры, только сейчас появился клуб в Суперлиге?
Руководство «Газпром трансгаз Югорск» давно увлекалось футзалом. Команда много лет играет в Суперлиге и всегда ставила перед собой высокие задачи. У нас долгое время стояли другие цели, команда выступала на уровне Высшей лиге. Такого финансирования, как в Югорске, не было. Перелом наступил, когда генеральным директором «Газпром трансгаз Сургут» был назначен Олег Ваховский. С его подачи мы перешли играть в западный дивизион Высшей Лиги, чтобы чаще играть дома. Несколько лет планомерно улучшали позиции в турнирной таблице, что в итоге привело к выходу в Суперлигу.
Какова доля местных воспитанников в составе «Факела»?
Сейчас у нас десять сургутских игроков. В Суперлиге ни у одной другой команды нет такого количества доморощенных футболистов. Болельщики хотят видеть на площадке своих ребят, и мы это обеспечили.
То есть половина состава — местные?
Даже больше, примерно две трети команды.
Можно сказать, что это результат системной работы детско-юношеского спорта?
Именно так. В Сургуте работают одни из самых крупных школ футзала — «Факел» и «Нефтяник». Раньше была проблема: не хватало ступени, чтобы ребята из юношеских команд попадали в профессиональный спорт. Теперь этот переход есть: у нас появится своя команда в Высшей лиге, а также команды U-18 и U-16. Для югорских мальчишек выстроена полная вертикаль развития. У нас подписано соглашение с ЮКИОРОМ (Югорский колледж интернат олимпийского резерва — прим. URA.RU). Среди его воспитанников есть одаренные спортсмены. Они тренируются вместе с основной командой, мы внимательно следим за их прогрессом.
В хоккее родители готовы вкладываться, потому что видят перспективу: если ребенок станет профессионалом, его жизнь обеспечена. Можно ли сказать то же самое про футзал?
Все упирается в «если». Вероятность попасть в профессионалы очень мала в любом виде спорта.
Ты можешь быть талантливым мальчишкой, но к возрасту команды мастеров сверстники обгоняют тебя, и путь заканчивается.
Часто наоборот — ребята, которые были в тени, к совершеннолетию выстреливают. Это тяжелый путь: спорт требует полной отдачи, часто в ущерб учебе. Я сам воспитывался в московском «Локомотиве»: когда мои ровесники гуляли, мы тренировались. Только после попадания в команду мастеров стало ясно, что мы — профессионалы.
В каком возрасте нужно принимать решение о спортивной карьере?
Переломный момент — 14 лет, восьмой класс. Здесь уже нужно понимать: либо отдаешь себя спорту, либо выбираешь другое направление.
А как обстоят дела с легионерами? Насколько это распространено в Суперлиге?
Практически в каждой команде есть бразильцы. В «Факеле» пока легионеров нет. Мы только начинаем путь в Суперлиге, хотим дать шанс своим игрокам. Но в будущем это возможно. Главное, чтобы иностранец реально усиливал состав. Если он не сильнее местных игроков, то смысла его приглашать нет.
Поедут ли бразильцы в Сургут, где девять месяцев в году зима?
Конечно, это возможно. Но надо понимать, что иностранцу потребуется адаптация: к климату, кухне, языку. В Москве или Питере проще — там есть диаспоры, иностранцам легче наладить быт. В Сургуте адаптация сложнее. Поэтому сейчас мы об этом не думаем, но в перспективе исключать этого нельзя.
А европейцев реально привезти, с учетом нынешних геополитических реалий?
Знаете, я не задумывался об этом. Другим голова занята…
Думаю, что в футзале не только игроки, но и тренеры на вес золота. Вы вывели команду в Суперлигу — это большое достижение. Если поступит предложение от именитого клуба, уйдете из «Факела»?
Мы с братом приехали в Сургут еще в сезоне 2008/09 как игроки, потом я на время уезжал в Москву, а спустя несколько лет вернулся уже главным тренером. За 11 лет здесь я чувствую себя своим. Мне интересно работать именно в «Факеле». У нас полное взаимопонимание с руководством, мы вместе решаем поставленные задачи. Сегодня моя цель — добиться успеха в Суперлиге с сургутской командой, а не искать предложения на стороне.
Александр Викторович, на посту исполнительного директора команды находится ваш брат-близнец Сергей. Как вам вместе работается?
Для меня это плюс. Всегда приятно иметь рядом человека, который смотрит в том же направлении. Да, бывают споры, но мысли у нас схожи, и работать комфортно. Раньше он был футбольным агентом и смотрел на многие процессы по-другому, но после прихода в «Факел» многое пересмотрел. Я знаю, что всегда могу на него опереться.
Российский футзал интересен тем, что здесь нет привычного превосходства московских команд. Сейчас в качестве лидеров команды из Норильска, Ухты, Югорска. Почему так сложилось и чем это объясняется?
В Москве команды, в основном, содержались частными лицами, без поддержки государства. Долго тянуть такой проект было сложно, поэтому столичные клубы ушли. В регионах проще: есть помощь со стороны муниципалитета, округа, плюс поддержка спонсоров. Поэтому сегодня именно региональные клубы задают тон в Суперлиге.
Можно ли в этой логике сказать, что у Сургута со временем есть шанс закрепиться среди лидеров российского футзала?
Это вполне реально. Мы уже проходили подобный путь в Высшей лиге, где на пути к чемпионству пришлось серьезно обновить состав. Руководство «Факела» амбициозное и точно не ограничится самим фактом выхода команды в Суперлигу.
