20 августа 2025

В Пермском крае снова подорожал бензин

Средняя цена литра бензина в Прикамье выросла за неделю на 13 копеек
В последнее время цены на бензин в Прикамье растут медленно, но регулярно
В последнее время цены на бензин в Прикамье растут медленно, но регулярно Фото:

Средняя цена литра бензина в Пермском крае за неделю увеличилась на 13 копеек и достигла 61,22 рубля. Такие данные опубликовал Росстат по итогам мониторинга с 12 по 18 августа.

«Стоимость бензина марки АИ-92 в регионе выросла на 25 копеек и составила 58,23 рубля за литр. Цена на бензин АИ-95 увеличилась на 13 копеек, до 63,26 рубля. Стоимость бензина АИ-98 за отчетный период не изменилась и осталась на уровне 86,1 рубля за литр», — указано на сайте ведомства.

Дизельное топливо также показало рост на 4 копейки. Теперь его средняя цена достигает 71,92 рубля за литр. Топливо в регионе по-прежнему остается самым дорогим в Приволжском федеральном округе.

В ведомстве отметили, что за неделю рост цен на бензин зафиксирован в 77 субъектах РФ. Наибольшее удорожание отмечено в Калужской области (2,3%) и в Республике Дагестан (2%).

