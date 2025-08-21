Какие поезда задерживаются из-за атаки БПЛА в Воронежской области и на сколько

Ночью российские силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников в южной части Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Из-за падения беспилотников было приостановлено движение поездов на участке Россошь — Сохрановка. Отключение напряжения в контактной сети зафиксировано возле железнодорожных станций Журавка и Райновская. В настоящее время движение поездов возобновлено. Как обстоит ситуация — в сбойке URA.RU
В Воронеже задержались 19 поездов
Движение 19 пассажирских поездов было задержано на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Максимальное время задержки по состоянию на 06:35 мск составляет около четырех часов.
Среди задержанных составов — поезда дальнего следования по направлениям Махачкала — Санкт-Петербург, Анапа — Москва, Кисловодск — Москва, Новороссийск — Москва, Имеретинский Курорт — Белгород, Анапа — Киров, Новороссийск — Мурманск, Адлер — Тамбов, Санкт-Петербург — Ейск и другие. В РЖД также отметили, что пассажирам задержанных поездов предоставляют необходимую помощь на вокзалах и в поездах.
Причина задержки поездов
В Воронежской области дежурные подразделения ПВО уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов за последние сутки. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Из-за последствий атак беспилотников было отключено электричество в нескольких селах и задержаны пассажирские поезда.
Сейчас сообщается, что движение поездов на железнодорожном участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области полностью восстановлено. В компании уточнили, что все поезда уже отправлены по своим маршрутам.
Что предпринимают сотрудники РЖД
По информации пресс-службы РЖД, создан оперативный штаб для координации восстановительных работ после перебоев электроснабжения и задержки движения поездов. Специалисты организуют экстренные ремонтные работы в пострадавших населенных пунктах.
«Для оперативного реагирования на последствия перебоев электроснабжения развернут штаб, на месте работают бригады энергетиков и железнодорожников. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть электричество жителям и возобновить движение поездов», — отметили в пресс-службе РЖД.
В компании также добавили, что сейчас принимают дополнительные меры для сокращения времени задержек пассажирских поездов. Сотрудники бригад оказывают необходимую помощь пассажирам. Кроме того, железнодорожники усилили контроль над техническим состоянием подвижного состава и оптимизировали логистику на ключевых маршрутах.
Где узнавать актуальную информацию о расписании и движении поездов
Пассажиры смогут узнать актуальное расписание движения поездов и получить дополнительную информацию о рейсах через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт компании и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный). Также в компании уточняется, что сервисы РЖД позволяют в режиме реального времени отслеживать статус рейса и получать уведомления об изменениях в расписании.
Права пассажиров при задержке рейса
Пассажирам российских поездов предоставлено право на компенсацию за задержку рейса. Согласно информации, размещенной на официальном портале РЖД, в случае опоздания состава пассажир вправе получить 3% от стоимости билета за каждый час задержки, а также ряд других услуг и возмещений. Также пассажиры могут отказаться от поездки и вернуть полную стоимость билета.
При длительном ожидании пассажирам полагаются бесплатная питьевая вода и питание — для этого необходимо обратиться к проводнику или сотруднику вокзала. Кроме того, при необходимости пассажир может получить бездоплатный билет на другой поезд аналогичного класса до конечного пункта назначения.
Компенсация за опоздание поезда РЖД
Пассажиры российских поездов могут получить компенсацию за задержку рейса, если она составила более одного часа. Максимальный размер компенсации не может превышать стоимость билета.
Выплата положена вне зависимости от причин задержки, однако для расчета суммы учитывается только стоимость самого проезда: цена билета и плацкарты (стоимость места в вагоне). Комиссионные и сервисные сборы в компенсацию не включаются.
