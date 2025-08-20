20 августа 2025

Челябинский продюсер Ткаченко снял комедийный сериал «Хутор» с Гошей Куценко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Гоша Куценко сыграет главаря хутора
Гоша Куценко сыграет главаря хутора Фото:

Продюсер Михаил Ткаченко из Челябинска, известный по фильмам «Вызов» и «Чебурашка», представил новый проект — комедию «Хутор» с актерами Гошей Куценко и Сергеем Романовичем в главных ролях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Уроженец Челябинска Михаил Ткаченко спродюсировал авантюрную комедию, сочетающую социальную сатиру и фолк-эстетику. 25 августа в 20:00 на ТНТ состоится премьера сериала „Хутор“ — истории о человеке, который решил скрыться от проблем и оказался в необычном месте, где жизнь течет по старым правилам», — отметили в пресс-службе телеканала.

Главную роль в проекте исполнил Сергей Романович — это его первая работа после возвращения в кинематограф. Актер воплотил образ блогера и псевдоинвестора Артема, который, скрываясь от долгов, притворяется «человеком-маугли» без памяти и попадает в изолированную общину на Хуторе. Ею руководит харизматичный Батя, которого сыграл Гоша Куценко — бывший бизнесмен, надеющийся, что праведная жизнь вернет ему пропавшего сына. В новом поселенце он неожиданно начнет видеть черты потерянного ребенка.

Сергей Романович (слева), вернувшийся в кинематограф, превратится в маугли в сериале «Хутор»
Сергей Романович (слева), вернувшийся в кинематограф, превратится в маугли в сериале «Хутор»
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
