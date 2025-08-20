Продюсер Михаил Ткаченко из Челябинска, известный по фильмам «Вызов» и «Чебурашка», представил новый проект — комедию «Хутор» с актерами Гошей Куценко и Сергеем Романовичем в главных ролях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Уроженец Челябинска Михаил Ткаченко спродюсировал авантюрную комедию, сочетающую социальную сатиру и фолк-эстетику. 25 августа в 20:00 на ТНТ состоится премьера сериала „Хутор“ — истории о человеке, который решил скрыться от проблем и оказался в необычном месте, где жизнь течет по старым правилам», — отметили в пресс-службе телеканала.
Главную роль в проекте исполнил Сергей Романович — это его первая работа после возвращения в кинематограф. Актер воплотил образ блогера и псевдоинвестора Артема, который, скрываясь от долгов, притворяется «человеком-маугли» без памяти и попадает в изолированную общину на Хуторе. Ею руководит харизматичный Батя, которого сыграл Гоша Куценко — бывший бизнесмен, надеющийся, что праведная жизнь вернет ему пропавшего сына. В новом поселенце он неожиданно начнет видеть черты потерянного ребенка.
