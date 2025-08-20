Пермь стала одним из лидеров по росту цен на новостройки в ПФО

С мая по август 2025 года в Перми цены на квартиры на первичном рынке жилья выросли на 21,5%. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе. Еще больше цены выросли в Пензе — на 27,5%. Об этом URA.RU сообщили аналитики витрины недвижимости Restate.
«В сегменте новостроек в ПФО выделяются два безусловных лидера. В Пензе цены на новые квартиры подскочили сразу на 27,5%, достигнув отметки 119,8 тысячи рублей за квадратный метр. Пермь также продемонстрировала впечатляющий результат: рост составил 21,5%, а средняя цена квадратного метра приблизилась к 182,5 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что причина роста цен заключается в ограниченном предложении и высокой активности покупателей. Также в Перми был отмечен рекордный разрыв между ценами на новостройки в готовым жильем — 53,9%. Это самый большой показатель в ПФО. На пермском вторичном рынке квадратный метр в августе в среднем продают за 118,6 тысячи рублей.
