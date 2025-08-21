Депутат заксо спасает свердловские реки. Фото

Рант Краев собрал круглый стол для обсуждения состояния рек в Первоуральске
Депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев собрал круглый стол, чтобы спасти реки региона от загрязнений. Обсуждение прошло в Первоуральске, сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».

«Десятки муниципалитетов региона получают воду, которая не соответствует санитарным нормам. Важно — вернуть реки в нормальное состояние и обеспечить их безопасность», — отметил Краев.

По его мнению, реки должны стать источником чистой воды и пространством для отдыха свердловчан. На круглом столе обсудили расчистку русел, модернизацию очистных сооружений, контроль за сбросами и внедрение современных методов очистки воды.

