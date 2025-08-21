Лера Кудрявцева почти воссоединилась с Лазаревым на «Новой волне»

Лера Кудрявцева стала ведущей церемонии открытия «Новой волны». В Казани, где проходит в этом году конкурс молодых исполнителей, Леру ждал приятный сюрприз. Она воссоединилась с Сергеем Лазаревым, с которым в свое время у нее был жаркий роман. Свидетелями их нежного общения вне эфира стал корреспондент URA.RU.
Лера и Сергей встретились за несколько часов до начала шоу на репетиции. Было видно, что бывшие возлюбленные, у которых в свое время был жаркий роман, рады видеть друг друга. В ожидании репетиции они о чем-то оживленно общались, а также снимали забавные ролики для соцсетей. При этом с их лиц не сходила улыбка.
Репетиция пары, правда, прошла не совсем гладко. Выяснилось, что у Леры должным образом не настроена аппаратура: телеведущая не слышала, что ей говорят помощники в «ухо». Кудрявцева попросила устранить неполадку.
«Ухо надо настроить, Илюх, — обратилась она к помощнику. — Ты у меня где-то очень далеко. Вечером, когда я буду говорить и будет зал, я тебя вообще не услышу».
Пока устраняли технические неполадки, Лазарев активно подшучивал над Лерой. «Лер, может, не в аппаратуре дело? Может, ты просто уже плохо слышишь?» — намекнул Сергей на возраст блондинки.
Лера, видимо, к шуткам Сергея уже привыкла: в ответ лишь рассмеялась. А Лазарев спустя пару минут вновь продолжил подшучивать над ней. «Ты просто заводишься рядом со мной», — заигрывал с Лерой Сергей. «Заткнись уже и иди», — рассмеялась Кудрявцева.
Сергей намек понял и удалился с площадки. А Лера дождалась, пока неполадки с аппаратурой устранят.
Напомним, что после расставания Лера и Сергей смогли сохранить приятельские отношения. Они вместе ведут «Песню года», а недавно Лазарев даже снялся в клипе Кудрявцевой.
К слову, на «Новой волне» у Кудрявцевой спросили и об отношениях с мужем Игорем Макаровым. Напомним, что недавно Лера жаловалась на проблемы в семье из-за пристрастия супруга к алкоголю. «Мне бы не хотелось говорить о личном», — заявила блондинка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.