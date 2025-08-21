Лера Кудрявцева почти воссоединилась с Лазаревым на «Новой волне»

Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева заметили обнимающимися на «Новой волне»
Бывшие возлюбленные явно были рады видеть друг друга
Бывшие возлюбленные явно были рады видеть друг друга

Лера Кудрявцева стала ведущей церемонии открытия «Новой волны». В Казани, где проходит в этом году конкурс молодых исполнителей, Леру ждал приятный сюрприз. Она воссоединилась с Сергеем Лазаревым, с которым в свое время у нее был жаркий роман. Свидетелями их нежного общения вне эфира стал корреспондент URA.RU.

Лера и Сергей встретились за несколько часов до начала шоу на репетиции. Было видно, что бывшие возлюбленные, у которых в свое время был жаркий роман, рады видеть друг друга. В ожидании репетиции они о чем-то оживленно общались, а также снимали забавные ролики для соцсетей. При этом с их лиц не сходила улыбка.

Репетиция пары, правда, прошла не совсем гладко. Выяснилось, что у Леры должным образом не настроена аппаратура: телеведущая не слышала, что ей говорят помощники в «ухо». Кудрявцева попросила устранить неполадку.

«Ухо надо настроить, Илюх, — обратилась она к помощнику. — Ты у меня где-то очень далеко. Вечером, когда я буду говорить и будет зал, я тебя вообще не услышу».

Пока устраняли технические неполадки, Лазарев активно подшучивал над Лерой. «Лер, может, не в аппаратуре дело? Может, ты просто уже плохо слышишь?» — намекнул Сергей на возраст блондинки.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев нежно обнимались на репетиции «Новой волны»
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев нежно обнимались на репетиции «Новой волны»
Фото:

Лера, видимо, к шуткам Сергея уже привыкла: в ответ лишь рассмеялась. А Лазарев спустя пару минут вновь продолжил подшучивать над ней. «Ты просто заводишься рядом со мной», — заигрывал с Лерой Сергей. «Заткнись уже и иди», — рассмеялась Кудрявцева.

Сергей намек понял и удалился с площадки. А Лера дождалась, пока неполадки с аппаратурой устранят.

Напомним, что после расставания Лера и Сергей смогли сохранить приятельские отношения. Они вместе ведут «Песню года», а недавно Лазарев даже снялся в клипе Кудрявцевой.

К слову, на «Новой волне» у Кудрявцевой спросили и об отношениях с мужем Игорем Макаровым. Напомним, что недавно Лера жаловалась на проблемы в семье из-за пристрастия супруга к алкоголю. «Мне бы не хотелось говорить о личном», — заявила блондинка.

