12 июля 2025

Кудрявцева вышла на связь в слезах из-за мужа

Кудрявцева призналась, что в отчаянии из-за алкоголизма мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Кудрявцева обратилась к своим подписчикам, рассказав о сложной ситуации
Кудрявцева обратилась к своим подписчикам, рассказав о сложной ситуации Фото:

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в отчаянии из-за алкогольной зависимости своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В своем telegram-канале она записала эмоциональные голосовые сообщения, в которых заявила, что больше не справляется с ситуацией. По словам артистки, многочисленные попытки лечения не принесли результата.

«Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале, записав аудиосообщения со слезами в голосе.

По сведениям издания Woman.ru, Игорь Макаров завершил спортивную карьеру несколько лет назад и с тех пор не смог найти себя вне спорта. Это привело к проблемам с алкоголем, которые со временем только усилились. Ранее Кудрявцева рассказывала, что стала созависимой.

Как сообщало URA.RU, Кудрявцева продолжает активно работать на телевидении и считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих в России. Она ведет несколько популярных проектов, а также выступает на корпоративах и музыкальных мероприятиях, получая, по словам коллег, от 20 до 30 тысяч долларов за выход.

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Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в отчаянии из-за алкогольной зависимости своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В своем telegram-канале она записала эмоциональные голосовые сообщения, в которых заявила, что больше не справляется с ситуацией. По словам артистки, многочисленные попытки лечения не принесли результата. «Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале, записав аудиосообщения со слезами в голосе. По сведениям издания Woman.ru, Игорь Макаров завершил спортивную карьеру несколько лет назад и с тех пор не смог найти себя вне спорта. Это привело к проблемам с алкоголем, которые со временем только усилились. Ранее Кудрявцева рассказывала, что стала созависимой. Как сообщало URA.RU, Кудрявцева продолжает активно работать на телевидении и считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих в России. Она ведет несколько популярных проектов, а также выступает на корпоративах и музыкальных мероприятиях, получая, по словам коллег, от 20 до 30 тысяч долларов за выход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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