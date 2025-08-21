Из бизнеса во власть: как банкиры укрепились в Тюменском правиельстве

Миграция управленцев между бизнесом и властью — нормальный процесс для многих регионов и государств современности. Нынешний президент Америки — бизнесмен, а тюменским правительством уже не первый год управляют бывшие банкиры. URA.RU рассказывает, кого тюменская власть «схантила» из «частного сектора».
Пришли за Собяниным
Наиболее заметный переток управленцев из бизнес-сообщества в исполнительную власть пришелся на самое начало «нулевых». Так происходило во время губернаторства Сергея Собянина (сейчас мэр Москвы).
“Пик такой активности пришелся на первые месяцы работы Сергея Собянина губернатором Тюменской области, когда у него не было собственной команды - он ее формировал, что называется “с колес”, в том числе, по советам тех людей, которым доверял. Поэтому во власти появились люди, не имеющие опыта работы в органах госвласти, но не всех из них задержались. Дальше эти переходы были вполне стабильными и не очень частыми”, - говорит Александр Безделов.
Одна только команда заместителей Сергея Собянина во многом сформировалась из бывших представителей бизнес-элиты. За социально-экономические вопросы отвечал Владимир Васильев — в «девяностых» он возглавлял тюменский комбинат хлебопродуктов. За промышленность и ТЭК в тюменские был ответственен экс-глава совета директоров «Стройлесбанка» Павел Митрофанов (позже возглавил «Бурнефтегаз».
Стройблок региона был за Борисом Петренко — карьеру он начинал еще в советские годы (строил Тобольский нефтехимкобинат), но в «девяностых» ушел в бизнес. За имущество региона отвечал Евгений Кулешов — юрист по образованию, он пришел во власть с поста гендиректора «Управляющей компании „Лекс“».
Некоторое время (с января по июнь 2001 года) экономику и финансы в качестве замгубернатора курировал Дмитрий Горицкий — в «девяностые» он построил карьеру в структурах «Запсибкомбанка» и к моменту назначения в обладминистрации занимал пост вице-президента банка. Спустя 4 месяца в команде Собянина он возглавил «Запсибкомбанк». Горицкий неоднократно избирался депутатом областной думы, а сейчас занимает место сенатора в СФ РФ.
Губернаторы-банкиры
С уходом Сергея Собянина Тюменской областью стали руководить выходцы из банковского сектора. В 2005 году регион возглавил Владимир Якушев (сейчас — первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России»).
Губернатором он стал после позиций вице-губернатора (при Собянине), но карьеру начинал в «Запсибкомбанке» — с должности юрисконсульта в ямальском филиале. В 1998 он уже был президентом банка.
Следом за Якушевым тюменским губернатором стал Александр Моор (действующий глава региона). Трудиться в банках он начал уже во время учебы. С 1994 по 2001 годы Моор успел сменить четыре банка — «Тюменский кредит», «Дипломат», «Белый север» и «Ханты–Мансийский банк», где работал на разных руководящих позициях. Карьера во власти у Александра Моора началась с поста замдиректора областного департамента экономике, которую он получил при Сергее Собянине.
Последние примеры
Как и начальники-губернаторы, из банковской сферы на позицию зама главы региона пришел действующий куратор агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. Он, как губернатор Александр Моор, работал на руководящих постах в «Дипломате» и «Ханты-Мансийском банке», а также в «Тюменьэнергобанке» и «ГУТА-банке». В самом начале «нулевых», до перехода в правительство трудился в крупной лизинговой компаний «ТАЛК» на позиции зама гендиректора.
Из «ТАЛК» во власть в 2021 году попал и действующий директор областного департамента экономики Максим Скворцов — до этого он три года руководил лизинговой компанией. При этом, карьеру Скворцов начинал в структурах «Запсибкомбанка», которым ранее руководил первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.
Самым узнаваемым бизнесменом, который до сих пор сохраняется в правительстве региона можно назвать бывшего ресторатора, замгубернатора по экономике, инвестициям и туризму Андрея Пантелеева. С конца «девяностых» до начала «десятых» он руководил крупной ресторанной компанией «Пантелеев и К „, но в 2010 году возглавил областное управление регулирования потребрынка. Спустя девять лет Пантелеев стал заместителем губернатора Александра Моора
Почему тюменскую власть стали реже пополнять бизнесмены?
Обмен кадрам между бинесом и властью в Тюменской области выражен не столь ярко, в сравнении с другими регионами — объясняет политолог Александр Безделов. Кроме прочего, это объясняется относительной стабильностью смены первых лиц.
«Система власти в Тюмени более самодостаточна, есть определенная школа, когда человек проходит достаточно долгий путь для того, чтобы занять ведущую должность в регионе. Поощряются именно выходцы из собственной власти, которые имеют опыт, компетенции и заслуживают доверия. К тому же, губернаторы в Тюмени меняются не часто, соответственно, и сама структура власти изменяется реже», — заключает эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, кто из тюменских политэлит повернул в сторону коммерции. Высокие посты в крупных российских бизнес-структурах занимали бывшие высокопоставленные силовики и экс-губернаторы.
