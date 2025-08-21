URA.RU приводит предварительный состав нового созыва окружного парламента
новость из сюжетаВыборы в ЯНАО в 2025 году
Заксобрание Ямала обновится наполовину: предварительно, в восьмой созыв попадут 11 действующих парламентариев и 11 новичков. До выборов остается еще больше трех недель, а источники URA.RU в политических кругах уже называют пофамильный состав нового депутатского корпуса.
«В заксобрании останется 18 депутатов от ЕР, двое от ЛДПР и по одному от КПРФ и СРЗП», — сообщает источник URA.RU. Информационное агентство предоставляет список депутатов, которых ждут в восьмом созыве.
«Единая Россия»
- Заместитель главврача Салехардской окружной больницы по акушерско-гинекологической помощи Алексей Денисов
- Действующий спикер заксо Сергей Ямкин
- Мэр Приуральского района Иван Сакал
- Мэр Ямальского района Андрей Кугаевский
- Президент ассоциации КМНС «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад
- Начальник медсанчасти «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин
- Действующий вице-спикер окружного парламента Наталия Фиголь
- Зам гендиректора «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев
- Замначальника службы по контролю за реализацией проекта АО «Ачимгаз» Алексей Скурихин
- Действующий вице-спикер Алексей Ситников (он передаст мандат первому заму директора депспорта Алексею Щелконогову)
- Депутат гордумы Ноябрьска Максим Солодов
- GR-менеджер дочки Газпрома Николай Шестопалов
- Депутат гордумы Ноябрьска Игорь Пронин
- Глава реготделения «Движения первых» Тимур Сулейменов
- Действующий депутат заксо Виктор Казарин
- Действующий депутат заксо Анастасия Казанцева
- Главврач больницы Тарко-Сале Евгений Евсеев
- Экс-замгубернатора Татьяна Бучкова
ЛДПР
- Глава реготделения на Ямале Андрей Кузнецов
- Действующий депутат заксо Денис Садовников
КПРФ
- Действующий депутат заксо Елена Кукушкина
СРЗП
- Действующий депутат заксо Максим Лазарев
