Заксобрание Ямала обновится наполовину. Список
Заксобрание Ямала обновится наполовину: предварительно, в восьмой созыв попадут 11 действующих парламентариев и 11 новичков. До выборов остается еще больше трех недель, а источники URA.RU в политических кругах уже называют пофамильный состав нового депутатского корпуса. 

«В заксобрании останется 18 депутатов от ЕР, двое от ЛДПР и по одному от КПРФ и СРЗП», — сообщает источник URA.RU. Информационное агентство предоставляет список депутатов, которых ждут в восьмом созыве.

«Единая Россия»

  1. Заместитель главврача Салехардской окружной больницы по акушерско-гинекологической помощи Алексей Денисов
  2. Действующий спикер заксо Сергей Ямкин
  3. Мэр Приуральского района Иван Сакал
  4. Мэр Ямальского района Андрей Кугаевский
  5. Президент ассоциации КМНС «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад 
  6. Начальник медсанчасти «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин 
  7. Действующий вице-спикер окружного парламента Наталия Фиголь
  8. Зам гендиректора «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев
  9. Замначальника службы по контролю за реализацией проекта АО «Ачимгаз» Алексей Скурихин
  10. Действующий вице-спикер Алексей Ситников (он передаст мандат первому заму директора депспорта Алексею Щелконогову)
  11. Депутат гордумы Ноябрьска Максим Солодов
  12. GR-менеджер дочки Газпрома Николай Шестопалов
  13. Депутат гордумы Ноябрьска Игорь Пронин
  14. Глава реготделения «Движения первых» Тимур Сулейменов
  15. Действующий депутат заксо Виктор Казарин
  16.  Действующий депутат заксо Анастасия Казанцева
  17. Главврач больницы Тарко-Сале Евгений Евсеев
  18. Экс-замгубернатора Татьяна Бучкова

ЛДПР

  1. Глава реготделения на Ямале Андрей Кузнецов 
  2. Действующий депутат заксо Денис Садовников

КПРФ

  1. Действующий депутат заксо Елена Кукушкина

СРЗП

  1. Действующий депутат заксо Максим Лазарев

