Главный русофоб из команды Трампа пригрозил внести РФ в список плохих стран

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который славится своими громкими русофобскими и антироссийскими заявлениями, пообещал добиваться законодательного признания России государством-спонсором терроризма, если Москва не вернет Украине вывезенных с ее территории детей. Об этом политик заявил в социальных сетях.
«Россия похитила более 19 тысяч украинских детей. Если они не будут возвращены, я добьюсь принятия закона о признании России страной-спонсором терроризма», — написал Грэм в социальной сети X.
В качестве доказательства он прикрепил к своему посту материал на Fox News, где также приводится это число со ссылкой на киевские власти. Грэм также подчеркнул, что такой статус сделает любые коммерческие и дипломатические контакты с Москвой «радиоактивными» для других государств и бизнес-компаний.
Ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей на территорию России. Российские власти отвергли эти обвинения. По словам Путина, детей вывозили из зон боевых действий, чтобы спасти их жизни, и не намерены разлучать с родственниками. Мария Львова-Белова утверждала, что выдача российских паспортов украинским детям не отменяет их украинского гражданства. Министерство иностранных дел России также неоднократно называло заявления о принудительной депортации лживыми и подчеркивало, что Москва делает все возможное для воссоединения детей с семьями.
*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
