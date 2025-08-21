21 августа 2025

Свердловская область стала самым спортивным регионом России

Треть свердловчан занимается в фитнес-клубах
Свердловская область стала первой среди российских регионов по частоте занятий спортом. Об этом URA.RU рассказали эксперты платформы FitStars и сервиса hh.ru.

«Это устойчивое фитнес-поведение, которое говорит не о моде, а о глубокой внутренней привычке. Люди не борются с ленью — они просто живут активно», — пояснила операционный директор FitStars Анна Третьякова.

По данным исследования, 85% жителей региона систематически занимаются спортом, и лишь 4% признались, что ограничиваются тренировками несколько раз в год. Основная причина занятий — поддержание тонуса и хорошего самочувствия. Такую цель назвали 45% респондентов. Еще 24% отметили, что стремятся улучшить физическую форму. Только 1% связывает свои тренировки с желанием произвести впечатление на окружающих.

Также отмечается рост интереса свердловчан к «мягким» видам фитнеса. Около 45% жителей региона увлеклись йогой, дыхательными упражнениями и медитациями. Индивидуальные виды спорта, такие как бег и теннис, выбрали 30% опрошенных. При этом 67% предпочитают тренироваться в фитнес-клубах, но все больше жителей начали отдавать предпочтение самостоятельным занятиям: 17% выбирают домашние тренировки или видеоуроки.

