На выборы пермского губернатора приземлили опыт президентской кампании

21 августа 2025

Выборы пройдут 12-14 сентября
Выборы пройдут 12-14 сентября
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Накануне выборов губернатора Пермского края в Прикамье решили возродить проект «ИнформУИК» — подомовой обход жителей, который впервые применялся на президентской кампнии-2024. Он начнется 25 августа и продлится до 7 сентября, сообщается в telegram-канале «Избирком Пермский край».

«Информировать избирателей об особенностях кампании будут члены участковых избирательных комиссий. При себе у них будут удостоверения и бейджи, а также все необходимые информационные материалы», — говорится в сообщении.

Члены избирательных комиссий будут рассказывать жителям о выборах губернатора, способах голосования и вообще готовы ответить на все вопросы по кампании. У них будет сумка с логотипом кампании и надписью «Выборы губернатора Пермского края», нагрудный знак и шейный платок в цветах флага РФ. В обходе примут участие порядка 4700 человек из всех 1743 УИК региона. Подомовой обход будет осуществляться ежедневно: в будние дни с 17:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 20:00.

