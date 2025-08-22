В Венгрии обвинили Украину в нарушении безопасности двух европейских стран

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию остановлены на пять дней из-за атаки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге с журналистами. Сообщалось, что 22 августа Киев повторно атаковал нефтепровод.
«Украина своими атаками на 'Дружбу' наносит ущерб Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. <...> Предварительные оценки показывают, что восстановить прокачку удастся не раньше, чем через пять дней», — заявил Сийярто в соцсети X. Он добавил, что Киев вредит энергетической безопасности сразу двух стран.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Европейский союз обязан выполнить свои обещания и оперативно отреагировать на случившееся. Он призвал Брюссель принять меры для защиты критически важной инфраструктуры, отметив недопустимость игнорирования подобных инцидентов. По словам Сийярто, дальнейшее бездействие может привести к повторению атак и еще большим рискам для энергетики региона.
Ранее Венгрия уже сталкивалась с перебоями в поставках нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за атак ВСУ, в результате которых повреждалась инфраструктура, обеспечивающая транспортировку российских энергоресурсов. Петер Сийярто неоднократно называл подобные удары угрозой энергетической безопасности и нарушением суверенитета страны, а также подчеркивал важность защиты критически важной инфраструктуры региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.