Трамп разозлился и осудил удары Украины по нефтепроводу «Дружба»

Дональд Трамп признался, что зол после ударов Украины по «Дружбе»
Дональд Трамп признался, что зол после ударов Украины по «Дружбе» Фото:

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном признался, что оказался очень злым после ударов Украины по нефтепроводу «Дружба». Такой ответ он дал, отвечая на письмо Венгрии о ситуации с нефтепроводом.

«Виктор, меня это не радует. Я очень зол. Передай Словакии. Ты мой хороший друг», — ответил Трамп Орбану. Таким образом он выразил недовольство ударом Украины по нефтепроводу «Дружба», который снабжает Венгрию и Словакию. Соответствующий ответ президента США передает венгерское агентство ORIGO. Сообщение Трампа завершалось личным обращением к Орбану: «Ты мой хороший друг».

В самом письме, адресованном Трампу, Орбан подчеркнул, что пять дней назад, накануне встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Украина нанесла удар по российскому участку нефтепровода «Дружба», отметив, что это был крайне недружественный шаг. Тем не менее Орбан пожелал Трампу успехов в урегулировании украинского конфликта.

Киев вновь предпринял попытку удара по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим Венгрия и Словакия потребовали у Еврокомиссии защиты от Украины. В Венгрии в целом обвинили Киев в нарушении безопасности двух европейских стран.

