Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» заявил в суде о своем алиби

Украинец, арестованный по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», выступил с заявлением о своем алиби. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.
По данным издания, на судебном заседании подозреваемый заявил, что в момент совершения теракта находился на территории Украины. Мужчина отказался от экстрадиции в Германию.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. В результате инцидента была нарушена работа обоих трубопроводов. Накануне произошло задержание гражданина Украины по имени Сергей Кузнецов, ранее работавшем в СБУ. До этого в СМИ были опубликованы фотографии мужчины, предположительно являющегося задержанным.
