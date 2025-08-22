Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» заявил в суде о своем алиби

Подозреваемый отказался от экстрадиции в Германию
Подозреваемый отказался от экстрадиции в Германию Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Украинец, арестованный по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», выступил с заявлением о своем алиби. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

По данным издания, на судебном заседании подозреваемый заявил, что в момент совершения теракта находился на территории Украины. Мужчина отказался от экстрадиции в Германию.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. В результате инцидента была нарушена работа обоих трубопроводов. Накануне произошло задержание гражданина Украины по имени Сергей Кузнецов, ранее работавшем в СБУ. До этого в СМИ были опубликованы фотографии мужчины, предположительно являющегося задержанным.

{{author.id ? author.name : author.author}}
