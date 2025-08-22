Дружбаград, Нефтебратск, Когалым: факты об опорном городе нефтяного гиганта

В Югре 50-летие отмечает город Когалым, известный как опорный центр «ЛУКОЙЛа». Молодой город называют «Жемчужиной Западной Сибири». Чем уникален этот северный муниципалитет — в материале URA.RU.
Дружбаград или Нефтебратск?
Сегодняшний юбиляр вполне мог называться иначе. В 1980-х местные депутаты рассматривали названия Дружбаград и Нефтебратск.
«Обсуждалось переименование поселка Когалым в город Дружбаград, а в декабре 1982 года Когалымский Совет народных депутатов предложил присвоить ему название Нефтебратск», — говорится в исследовании Музейно-выставочного центра и КВЦ Русского музея в Когалыме. Однако в 1985 году, когда поселок получил статус города, решили оставить прежнее название.
Карьера Собянина началась в Когалыме
Еще до того, как Когалым стал городом, здесь работал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Он был заместителем председателя совета народных депутатов, начальником жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. В 1986 году стал секретарем Когалымского горисполкома, а затем перешел на работу в окружной комитет КПСС. Он успел поработать и руководителем налоговой и главой города. А в 1993 году Собянин переезжает в Ханты-Мансийск и становится первым замгубернатора ХМАО.
Город нефтяников
Сегодня Когалым — опорный город «ЛУКОЙЛа», где сосредоточены офисы и производственные мощности компании. Повховское месторождение, входящее в структуру корпорации, считается одним из самых продуктивных активов в Западной Сибири.
…и культуры
В 2019 году в Когалыме открылся единственный в стране филиал Государственного академического Малого театра. Его строительство стало частью соглашения между Минкультом РФ, театром, правительством ХМАО, «ЛУКОЙЛом» и мэрией.
С тех пор здесь показали более 35 постановок, принимают гастрольные коллективы и проводят фестивали. В 2024 году при филиале открылась детская театральная студия. В городе также работает Культурно-выставочный центр Русского музея — один из шести в России.
Копия храма Христа Спасителя
В 2018 году в Когалыме освятили храм святой мученицы Татианы, по очертаниям напоминающий храм Христа Спасителя. Патриарх Кирилл передал в дар ковчег с мощами великомученицы.
Крупнейший океанариум
Океанариум «Акватика» входит в топ-10 крупнейших в мире. Экспозиция разделена на тематические зоны: «Дождевой лес» (62 вида рыб), «Тропическое побережье» (51 вид) и «Открытый океан» с тоннелем и 17 акулами.
Аквапарк и ботанический сад
Ко дню рождения города после двухлетнего перерыва вновь заработал аквапарк «На гребне волны». Его крытый атриум площадью 6,5 тыс. кв. м включает тропический ботанический сад. Это один из трех аквапарков в Югре.
Жемчужина Западной Сибири
В 2007 году в городе установили скульптуру «Жемчужина Западной Сибири». Она символизирует успехи Когалыма и закрепила за ним это прозвище.
Муниципалитет известен и другими памятниками, посвященными нефтяникам и первопроходцам. Среди них — «Капля жизни», «Покорителям Западной Сибири» швейцарца Сержа Габатулера, «Слава труду», «Навстречу солнцу» и «Время Когалыма».
