В Новом Уренгое сбили ребенка, на месте — ГАИ, скорая и МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, на месте работают три службы
Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, на месте работают три службы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сбили несовершеннолетнюю девочку в микрорайоне Юбилейный, на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и полиции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«У девочки шишка на животе после ДТП. Приехали МЧС, скорая и полиция», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В Госавтоинспеции ЯНАО факт наезда подтвердили. Ребенок доставлен на обследование в больницу, подробности уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) сбили несовершеннолетнюю девочку в микрорайоне Юбилейный, на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и полиции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «У девочки шишка на животе после ДТП. Приехали МЧС, скорая и полиция», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В Госавтоинспеции ЯНАО факт наезда подтвердили. Ребенок доставлен на обследование в больницу, подробности уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...