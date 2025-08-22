В Новом Уренгое сбили ребенка, на месте — ГАИ, скорая и МЧС

Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, на месте работают три службы
В Новом Уренгое (ЯНАО) сбили несовершеннолетнюю девочку в микрорайоне Юбилейный, на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и полиции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«У девочки шишка на животе после ДТП. Приехали МЧС, скорая и полиция», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
В Госавтоинспеции ЯНАО факт наезда подтвердили. Ребенок доставлен на обследование в больницу, подробности уточняются.
