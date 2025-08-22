Губернатор ХМАО проверил ход строительства соцобъектов в Когалыме

В Когалыме завершили промежуточный этап работ на ключевых социальных объектах, влияющих на развитие муниципалитета. Об этом сообщил глава Югры Руслан Кухарук в своем официальном telegram-канале.
«Парк „Олимп“ благоустраивается на месте ранее снесенных аварийных домов в рамках инициативного бюджетирования. Общая площадь — более 12 тысяч квадратных метров, большая часть отведена под озеленение. На объекте выполняется устройство пешеходных дорожек и детских площадок. Завершить все работы планируется до конца сентября», — отметил Кухарук.
Губернатор добавил, что реконструкция автодорог по улицам Дорожников и Романтиков позволит разгрузить существующие маршруты и создать новые удобные подъезды к жилым кварталам. Решение о включении объекта в комплексный план дорожных работ было принято правительством Югры в прошлом году.
В числе других проектов — индустриальный парк для предприятий по обращению с ТКО, строительство общежития кампусного типа для Когалымского политехнического колледжа, капитальный ремонт станции скорой медицинской помощи и возведение школы на 900 мест.
Кроме того, в Когалыме продолжается благоустройство экотропы в 11 микрорайоне — готовность объекта составляет 85%. Также ведется строительство новой котельной мощностью 28 МВт для обеспечения теплом жилого комплекса «Философский камень», ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2026 года.
