Губернатор ХМАО спел гимн России вместе с хором Турецкого. Видео

Руслан Кухарук исполнил гимн России
Руслан Кухарук исполнил гимн России

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил гимн России вместе с хором Турецкого в День Государственного флага. Это произошло во время концерта в Когалыме, передает корреспондент URA.RU.

«Губернатор Югры присоединился к исполнению гимна, который начал петь хор Турецкого. Вместе с музыкантами подпевали и тысячи горожан. Получилось очень трогательно», — отметил корреспондент. Вместе с главой региона и артистами на сцене также находились и участники СВО.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сегодня находится с рабочей поездкой в Когалыме. Он уже поздравил жителей округа с Днем Государственного флага.

