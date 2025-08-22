Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил гимн России вместе с хором Турецкого в День Государственного флага. Это произошло во время концерта в Когалыме, передает корреспондент URA.RU.
«Губернатор Югры присоединился к исполнению гимна, который начал петь хор Турецкого. Вместе с музыкантами подпевали и тысячи горожан. Получилось очень трогательно», — отметил корреспондент. Вместе с главой региона и артистами на сцене также находились и участники СВО.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сегодня находится с рабочей поездкой в Когалыме. Он уже поздравил жителей округа с Днем Государственного флага.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!